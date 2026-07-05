Çin'de korkunç olay: yabancı erkek küçük kızı kaldırıp kanala fırlattı (video)

Guangdong eyaletinin Shantou şehrinde bir erkeğin küçük kızı kanala attığını gösteren video sosyal ağlarda yayıldı. Olay yol kenarında, insanların gözü önünde gerçekleşti.

Görüntülerde skuterle geçen bir yolcunun tereddüt etmeden taşı durdurup suya atladığı görülüyor. Kıyıdaki bir başka tanık da ona katılarak kızı çıkarmaya yardım etmiş.

Bilgilere göre, bu eylemi gerçekleştiren erkek, kızın ruhsal rahatsızlıktan mustarip ağabeyiymiş. Olaydan sonra özel hastaneye yerleştirilmiş.

Kız sağ kurtulmuş ve üzerinde yaralanma tespit edilmemiş. Shantou yerel yönetimi ise hızlı müdahale eden iki kişiyi resmen ödüllendirmiş.