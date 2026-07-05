Kylian Mbappe Paraguay'a cevap verdi: Fransa'nın çeyrek finale giden zorlu yolu

Fransa milli takımı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'a karşı oynanan maçın ardından rakibin aşırı sert faullerine tepki gösterdi. Philadelphia'daki yakıcı sıcakta oynanan karşılaşmada Fransızlar 1:0 galip gelerek turnuvanın çeyrek final biletini aldı. Goal.com haber veriyor.

Maçın 70. dakikasında penaltıyı gole çeviren Kylian Mbappe, turnuvadaki yedinci golünü attı. Bu sonuçla gol krallığı yarışında Lionel Messi ile eşitlendi. Ancak maç sadece gollerle değil, sahadaki sert mücadeleler ve rakibin provokasyonlarıyla da akıllarda kaldı. Goal.com yayınına göre, Paraguay milli takımı maç boyunca aşırı agresif bir taktik uyguladı.

"Biz de elimizi kana bulamaya hazırız"

Maçın ardından verdiği röportajda Kylian Mbappe, rakibin "kirli" oyununa hazır olduklarını vurguladı. Onun sözlerine göre, çoğu kişi Fransa milli takımını sadece güzel futbol oynayan bir takım olarak düşünüyor, ancak onlar zor durumlarda karakter gösterebiliyorlar.

"Bizi ne tür bir maçın beklediğini biliyorduk. Biz de elimizi kana bulamayı (dirty work), çirkin futbol oynamayı biliriz. Bence rakipler bizim sahaya smokinlerle çıkacağımızı düşünmüşlerdi, ama biz her türlü savaşa hazırdık," dedi Fransa milli takımı kaptanı.

Maç boyunca 100 Fahrenheit (yaklaşık 38 Santigrat) sıcaklık kaydedilmesi futbolcuların sinirlerini de etkiledi. Özellikle Mbappe ile Paraguay orta saha oyuncusu Matias Galarza arasında birkaç kez gerginlik yaşandı. Güney Amerikalılar neredeyse her pozisyonda Fransızların liderine karşı sert oynamaya çalıştı.

Final düdüğünden sonraki kavga

Gergin durumlar maç bittikten sonra da devam etti. Sahanın ortasında iki takım üyeleri arasında neredeyse yumruklu kavga çıktı. Paraguaylı kaleci Orlando Gill, Mbappe'nin arkasından topu ona fırlattı. Daha sonra Gill, eylemini Mbappe'nin selamına karşılık vermemesi ve el sıkışmamasıyla açıkladı.

Yedekten oyuna giren Rayan Cherki de takımının cesaretini övdü. Ona göre, Didier Deschamps'ın öğrencileri sadece teknik beceriye güvenmekle kalmıyor, gerektiğinde gerçek savaşçılara dönüşebiliyorlar. "Bizimle savaşmak isterlerse, layık oldukları cevabı alırlar," dedi Cherki.

Bu galibiyetin ardından Fransa milli takımı çeyrek finalde Fas'a karşı sahaya çıkacak. Uzmanlara göre, bu tür ağır ve fiziksel mücadelelerle dolu maçlar Fransa için turnuvanın belirleyici aşamaları öncesinde bir nevi dayanıklılık testi görevi görüyor.