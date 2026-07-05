ABD'de lityumun yerine geçen çelik volanlı enerji depolama sistemi geliştirildi

·2·Teknoloji
ABD'de lityumun yerine geçen çelik volanlı enerji depolama sistemi geliştirildi

ABD merkezli Torus şirketi, enerji depolama teknolojileri alanında devrim niteliğinde bir yenilik — kimyasal elementler olmadan çalışan çelik volanlı modüler sistemi tanıttı. Bu cihaz, yapay zeka (AI) veri merkezleri ve elektrik şebekeleri için tasarlanmış olup, geleneksel lityum-iyon akülerden temelden farklıdır. Yeni teknoloji, enerjiyi kimyasal reaksiyonlar yoluyla değil, ağır çelik rotoru döndürerek kinetik biçimde depolar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Platformanın temeli Nova Spin adı verilen enerji toplayıcısıdır. Cihazın iç kısmında, hermetik vakumlu bir hazne bulunmakta ve bunun içinde çelik volan, manyetik rulmanlar yardımıyla neredeyse sürtünmesiz olarak dönmektedir. Şebekede fazla elektrik enerjisi ortaya çıktığında, sistem rotoru yüksek hızda döndürerek elektrik enerjisini kinetik harekete dönüştürür. İhtiyaç duyulduğunda ise süreç ters yönde gerçekleştirilir.

Teknolojik üstünlük ve dayanıklılık

ixbt.com verilerine göre, bu sistem geleneksel akülere kıyasla 20 kata kadar daha fazla güç sağlama imkanına sahiptir. En önemlisi, volan saniyenin kesirleri içinde devreye girerek yüklenmedeki keskin artışı dengeleyebilir. Tam şarj olma ve yeniden enerji verme döngüsü yalnızca 12 dakika sürer, bu da yüksek dinamikli sistemler için çok önemli bir göstergedir.

Lityumlu bataryalardan farklı olarak, Torus geliştirmesi zaman geçtikçe özelliklerini kaybetmez. Şirket yetkililerinin vurguladığına göre, sistemin hizmet ömrü 25 yıldır. Bu süre boyunca cihazın verimliliği neredeyse düşmez, çünkü degradasyona uğrayan kimyasal maddeler içermemektedir. Bu da büyük altyapı projeleri için ekonomik açıdan oldukça avantajlıdır.

Yapay zeka ve modern altyapı için çözüm

Yeni geliştirme öncelikle NVIDIA GPU gibi güçlü grafik işlemcilerle donatılmış modern AI veri merkezlerine yöneliktir. Bu tür merkezlerde enerji tüketimi birkaç saniye içinde onlarca megavata değişebilir. Volanlı sistem 800 V doğru akım geriliminde çalışır, bu da modern sunucu dolapları standardıyla aynı olup enerji dönüşümündeki kayıpları azaltır.

Torus teknolojisinin avantajları şunlardır:

  • 25 yıllık uzun ömürlü kullanım süresi;
  • Çevreye zararlı kimyasal atıkların olmaması;
  • Yüksek güçlü yüklenmelere anlık tepki verme yeteneği;
  • Minimum düzeyde teknik bakım gereksinimi.
Uzmanların görüşüne göre, bu tür cihazlar yalnızca veri merkezlerinde değil, genel elektrik şebekelerinin istikrarlaştırılmasında da kullanılabilir. Bu, mevcut altyapıyı kapsamlı modernizasyona tabi tutmadan enerji arzının güvenilirliğini artırma ve tepe yüklenmelerini yumuşatma imkanı verir. Özbekistan gibi enerji sisteminin modernize edildiği bölgeler için de gelecekte bu tür istikrarlaştırıcı teknolojiler önemli bir anlam taşıyabilir.

TorusEnerjiTeknolojiYapay Zekaİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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