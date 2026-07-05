Kylian Mbappe ve Paraguay arasındaki gerilim: Fransa çeyrek finale yükseldi

·35·Spor
Kylian Mbappe ve Paraguay arasındaki gerilim: Fransa çeyrek finale yükseldi

Fransa milli takımı ve Real Madrid kulübünün yıldız forveti Kylian Mbappe, Paraguay'a karşı oynanan zorlu maçta soğukkanlılığını sergiledi. Rakip futbolcuların provokasyonlarına rağmen, belirleyici golü atarak takımını galibiyete taşıdı ve turnuvanın çeyrek final biletini garantiledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Philadelphia'daki "Lincoln Financial Field" stadında oynanan karşılaşma son derece gergin ve fiziksel mücadeleler açısından zengin bir ruhta geçti. Maçın 70. dakikasında Desire Doue ceza sahası içinde düşürülünce, hakem Paraguay kalesine penaltı verdi. Tam bu sırada sahada tuhaf bir durum gözlendi: rakip takım futbolcuları Mbappe'nin psikolojisini etkilemek amacıyla penaltı noktasını ayaklarıyla kazarak çimi tahrip etmeye çalıştı.

Mbappe'nin yanıtı ve Lionel Messi ile rekabet

Goal.com yayınının bildirdiğine göre, Paraguaylıların bu oyunu beklenen sonucu vermedi. Kylian Mbappe noktaya yaklaşarak vuruşu isabetli bir şekilde gerçekleştirdi ve skoru 1:0'a getirdi. Goldan sonra forvet, kendisine karşı kışkırtıcılık yapan rakip futbolcuların gözüne bakarak, golü tam onların karşısında kutlayarak yanıt verdi.

Bu gol Mbappe için turnuvadaki yedinci gol oldu. Sonuç olarak, gol krallığı yarışında Arjantinli efsane Lionel Messi ile eşitlendi. Şu anda her iki futbolcu da "Altın Ayakkabı" ödülü için başlıca aday olarak duruyor. Fransız yıldızın bu istikrarı, dünya futbolundaki öncülüğünü bir kez daha kanıtlıyor.

Fransa milli takımı baş antrenörü Didier Deschamps maçtan sonra öğrencilerinin soğukkanlılığını yüksek değerlendirdi. Antrenörün düşüncesine göre, Paraguay futbol oynamaktan ziyade daha çok agresyon ve çeşitli oyun taktiklerine dayanarak hareket etti. "Bu taraftarları stadyuma çeken bir futbol değil, ama en önemli görevi yerine getirdik — bir sonraki tura çıktık," dedi uzman.

Artık Fransa çeyrek final aşamasında Fas milli takımına karşı sahaya çıkacak. Bu karşılaşmanın 2022 Dünya Kupası yarı finalindeki rekabetin mantıksal bir devamı olması bekleniyor. Mbappe ve takım arkadaşları turnuvanın ana ödülü için yürüyüşüne devam ediyor.

FransaKylian MbappeLionel MessiDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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