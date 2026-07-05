Cherki Napoleon şapkasıyla taraftarları şaşırttı

Fransa millî takımı orta saha oyuncusu Rayan Cherki, Paraguay'a karşı oynanan maçın ardından beklenmedik bir kılıkla ortaya çıktı.

Futbolcu, Napoleon Bonapart'ın giydiği ünlü iki köşeli şapka — bikornu başına takarak taraftarların ve foto muhabirlerinin dikkatini üzerine çekti.

Fransa minimal farkla galip geldi

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'a karşı sahaya çıktı.

Kıran kırana geçen karşılaşma "üç renkliler"in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmadaki tek golü Kylian Mbappé kaydetti. Fransa kaptanı 70. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını çeyrek finale taşıdı.

Cherki oyuna yedekten girdi

Rayan Cherki, karşılaşmanın 84. dakikasında yedek kulübesinden oyuna girdi.

Kısa süre içinde gol veya gol asisti ile öne çıkmadı. Ancak maç sonrasındaki sıra dışı kılığıyla sosyal medyada tartışma merkezi haline geldi.

Cherki'nin Napoleon tarzı şapkasıyla ortaya çıkması taraftarlar arasında çeşitli esprilere ve memlere neden oldu.

Çeyrek finalde rakip — Fas

Fransa millî takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı sahaya çıkacak.

Karşılaşma 9-10 Temmuz gecesi ABD'nin Foxboro şehrinde bulunan "Gillette" stadionunda oynanacak.

Artık taraftarlar Fransa'dan yalnızca bir sonraki galibiyeti değil, Cherki'den yine ne kılık bekleyeceklerini de merak ediyor.