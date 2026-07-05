Unai Simon Cristiano Ronaldo hakkında: "Onun son dansı olduğuna inanmıyorum"

·77·Spor
Unai Simon Cristiano Ronaldo hakkında: "Onun son dansı olduğuna inanmıyorum"

İspanya milli takımı kalecisi Unai Simon, Dünya Kupası çeyrek finali kapsamındaki Portekiz maçı öncesinde rakip kaptanı Cristiano Ronaldo hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Tecrübeli kaleci, 41 yaşındaki forveti hâlâ dünyanın en tehlikeli futbolcularından biri olarak görüyor ve kariyerinin sona erdiğine dair söylentileri reddetti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pek çok uzman ve taraftar bu turnuvayı Ronaldo'nun uluslararası sahnede "son dansı" olarak adlandırıyor olsa da, Simon bu görüşe katılmıyor. Ona göre efsanevi forvet henüz kramponlarını çiviye asmayı düşünmüyor ve fiziksel durumu hâlâ üst düzeyde kalmaya devam ediyor.

Teşekkül alanındaki ustalık

Unai Simon'a göre Cristiano Ronaldo, altı-yedi yıl önceki zirvesinde olmasa da, gol seziş yeteneği ve ceza sahası içi içgüdüleri değişmedi. O Jogo gazetesinin haberine göre, İspanyol kaleci rakibi durdurmanın ana yolunun onu kaleye olabildiğince uzak tutmak olduğunu söyledi.

"Dünya Kupası'ndaki şu anki Cristiano, altı-yedi yıl önce en iyi formunda olan oyuncu değil. Ama onu ceza sahamızdan olabildiğince uzak tutmamız gerekiyor. Milletler Ligi finalinde sahada tek bir fırsat buldu ve onu gole çevirdi. Onun, her takımın hayal ettiği bir gol atma yeteneği var," diyor Simon.

İspanyol kaleci Ronaldo'nun tecrübesine özellikle değindi. Ona göre Real Madrid ve Manchester United'ın eski yıldızı, durumu okuma, boş alanları bulma ve takım arkadaşlarıyla anlaşma konusunda eşsizdir. Eğer topla ceza sahası içinde karşılaşırsa, bu herhangi bir savunma için yıkıcı olabilir.

Medya gürültüsü ve gerçek

"Bunu Cristiano'nun son dansı olarak düşünmüyorum. Her maç farklı bir öneme sahip. Günümüzde asıl dikkati medyadaki gürültüye değil, sahada ki hareketlere odaklamak gerekiyor," diye ekledi kaleci. Simon'un bu sözleri, Ronaldo'nun bir sonraki Dünya Kupası'nda da yer alabileceğine işaret olarak yorumlanıyor.

Portekiz ve İspanya arasındaki yaklaşan karşılaşma yalnızca iki komşu ülkenin rekabeti değil, aynı zamanda çağımızın en büyük futbolcularından birinin kaderinin belirleneceği bir mücadele olarak da görülüyor. Özbek futbolseverler için de bu karşılaşmanın büyük ilgi uyandırması doğaldır, çünkü Ronaldo'nun her hareketi hâlâ dünya futbolunun odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Bilgi için, Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca beş kez "Altın Top" sahibi oldu ve Portekiz milli takımıyla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası düzeyde attığı goller sayısına ilişkin kırdığı rekorun uzun süre yenilenmeyeceği tahmin ediliyor.

Cristiano RonaldoUnai SimonPortekizİspanyaDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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