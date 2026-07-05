Cape Verde kalecisi Casillas'ı geride bırakarak rekor kırdı

Cape Verde milli takımı kalecisi Jozimar Vozinya, sosyal medyadaki popülarite açısından tarihi bir sonuç kaydetti.

Takipçi sayısı 25,2 milyonu aşarak Vozinya, kaleciler arasında yeni bir rekor kırdı.

Casillas'ın sonucu güncellendi

Vozinya, bu gösterge açısından Real, Porto ve İspanya milli takımı efsanesi Iker Casillas'ı geride bıraktı.

Casillas'ın sosyal medyadaki takipçi sayısı 20,5 milyonu buluyor.

Böylece Cape Verde kalecisi yalnızca aktif değil, eski kaleciler arasında da en popüler futbolcu oldu.

Courtois — en yakın takipçi

Günümüzde aktif olarak oynayan kaleciler arasında Vozinya'ya en yakın gösterge Thibaut Courtois'a ait.

Real ve Belçika milli takımı kalecisini sosyal medyada 18 milyon kullanıcı takip ediyor.

İspanya'ya karşı oynanan maç onu ünlü yaptı

Vozinya, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında İspanya'ya karşı oynanan maçtan sonra futbol kamuoyunun büyük ilgisini kazanmıştı.

Maç süresince 7 kurtarış yaparak Cape Verde'nin 0:0 beraberliği korumasına yardımcı oldu.

Kaleci o maçın başkahramanlarından birine dönüştü.

Cape Verde play-off'a kadar ulaştı

İspanya'ya karşı alınan önemli sonuçtan sonra Cape Verde gruptan çıkmayı başardı.

Takım 1/16 final aşamasında Arjantin'e karşı layık bir direniş gösterdi, ancak uzatmalarda 2:3 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Buna rağmen Vozinya'nın kurtarışları ve tarihi katılımı ona milyonlarca yeni taraftar kazandırdı.