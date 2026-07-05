Çin uzay yarışında liderliğe oynuyor: Yeni uydu motoru testten geçti

·39·Teknoloji
Çin uzay yarışında liderliğe oynuyor: Yeni uydu motoru testten geçti

Çinli mühendisler uzay teknolojileri alanında bir sonraki önemli adımı attılar. Ülkenin en büyük haberleşme, askeri ve derin uzay araçlarını belirlenen yörüngelere daha hızlı ve daha güvenilir şekilde çıkarmayı sağlayan, rekor düzeyde servis ömrüne sahip bir uydu motoru başarıyla testten geçirildi. Bu geliştirmenin küresel uzay sanayisinde Batılı devletlerle rekabeti yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Buna dair Ixbt.com haber veriyor.

South China Morning Post'un haberine göre, Şian'daki Çin Havacılık ve Uzay Motor Cihazları Akademisi tarafından geliştirilen modernize edilmiş motor 750 newton itiş gücüne sahip. Haziran ayının sonunda gerçekleştirilen ilk uçuş sırasında bu cihaz, Communications Technology Experiment Satellite 26A uydusunu yer yüzeyinden 35 800 kilometre yükseklikteki yörüngeye çıkarmak için 11 617 saniye (yaklaşık 3,2 saat) boyunca kesintisiz çalıştı.

Yer üstü laboratuvar testlerinde ise bu motor şaşırtıcı bir sonuç göstererek 14 saatten fazla kesintisiz çalışmaya dayandı. Oysa tasarım aşamasında maksimum çalışma süresinin 10 saat civarında olacağı tahmin edilmişti. Bu yüksek dayanıklılığa, yüksek sıcaklık ve oksidasyona dirençli yeni tür bir koruyucu kaplamanın uygulanması sonucunda ulaşıldı.

Batılı rakiplerle kıyaslandığında verimlilik

Verimlilik göstergelerine göre Çin'in yeni motoru dünyanın en gelişmiş örneklerine oldukça yaklaştı. Cihazın özgül itişi yaklaşık 320 saniyeyi oluşturuyor. Kıyaslama için, Avrupa'nın ünlü LEROS-1B motoru 317 saniye, ABD'nin R-42DM modeli ise 327 saniye civarında bir göstergeye sahip. Bu, Çin teknolojisinin artık dünya standartları seviyesinde olduğunu ifade ediyor.

Uzmanların vurguladığına göre, 750 N itiş gücüne sahip motor ağır uyduların yörüngeye çıkarılma süresini önceki 400 N güçlü Çin motorlarına göre yüzde 30 oranında kısaltma imkanı veriyor. Bu yalnızca zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uzay misyonlarının ekonomik verimliliğini artırmada ve yakıt tüketimini optimize etmede de önemli bir rol oynuyor.

Çinli bilim insanları bu başarıyla durmak niyetinde değil. Programın bir sonraki aşaması olarak daha güçlü, yani 5000 N itiş gücüne sahip motorların geliştirilmesi planlanıyor. Böyle devasa bir güç büyük uzay istasyonları, yörünge çekicileri ve uzun mesafeli uzay keşifleri için temel oluşturacak.

Bu teknolojik atılım, Özbekistan gibi uzay araştırmalarına ilgi duyan ve uydu hizmetlerinden yararlanan ülkeler için de önemli. Uzaya yük çıkarma maliyetinin düşmesi ve teknolojilerin güvenilirliğinin artması gelecekte bölgesel iletişim ve izleme projelerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırabilir.

ÇinUzayTeknolojiUyduRoket
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de lityumun yerine geçen çelik volanlı enerji depolama sistemi geliştirildiABD'de lityumun yerine geçen çelik volanlı enerji depolama sistemi geliştirildiBugün, 14:26Thermaltake, ATX 3.1 standartındaki Dr. Power III Pro test cihazını tanıttıThermaltake, ATX 3.1 standartındaki Dr. Power III Pro test cihazını tanıttıBugün, 13:56Çin'de insani duygulara sahip robot-companion üretimi düzenleniyorÇin'de insani duygulara sahip robot-companion üretimi düzenleniyorBugün, 12:54Hindistan Telegram platformasına ültimatom verdi: Korsan içeriğe karşı 15 gün süreHindistan Telegram platformasına ültimatom verdi: Korsan içeriğe karşı 15 gün süreBugün, 12:25Huawei çip üretiminde yeni bir çağ başlatıyor: 3D teknolojisi imdada yetişiyorHuawei çip üretiminde yeni bir çağ başlatıyor: 3D teknolojisi imdada yetişiyorBugün, 07:54Havadaki nemden güç alan yeni tür esnek pil geliştirildiHavadaki nemden güç alan yeni tür esnek pil geliştirildiBugün, 07:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor