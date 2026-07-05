Çin uzay yarışında liderliğe oynuyor: Yeni uydu motoru testten geçti

Çinli mühendisler uzay teknolojileri alanında bir sonraki önemli adımı attılar. Ülkenin en büyük haberleşme, askeri ve derin uzay araçlarını belirlenen yörüngelere daha hızlı ve daha güvenilir şekilde çıkarmayı sağlayan, rekor düzeyde servis ömrüne sahip bir uydu motoru başarıyla testten geçirildi. Bu geliştirmenin küresel uzay sanayisinde Batılı devletlerle rekabeti yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Buna dair Ixbt.com haber veriyor.

South China Morning Post'un haberine göre, Şian'daki Çin Havacılık ve Uzay Motor Cihazları Akademisi tarafından geliştirilen modernize edilmiş motor 750 newton itiş gücüne sahip. Haziran ayının sonunda gerçekleştirilen ilk uçuş sırasında bu cihaz, Communications Technology Experiment Satellite 26A uydusunu yer yüzeyinden 35 800 kilometre yükseklikteki yörüngeye çıkarmak için 11 617 saniye (yaklaşık 3,2 saat) boyunca kesintisiz çalıştı.

Yer üstü laboratuvar testlerinde ise bu motor şaşırtıcı bir sonuç göstererek 14 saatten fazla kesintisiz çalışmaya dayandı. Oysa tasarım aşamasında maksimum çalışma süresinin 10 saat civarında olacağı tahmin edilmişti. Bu yüksek dayanıklılığa, yüksek sıcaklık ve oksidasyona dirençli yeni tür bir koruyucu kaplamanın uygulanması sonucunda ulaşıldı.

Batılı rakiplerle kıyaslandığında verimlilik

Verimlilik göstergelerine göre Çin'in yeni motoru dünyanın en gelişmiş örneklerine oldukça yaklaştı. Cihazın özgül itişi yaklaşık 320 saniyeyi oluşturuyor. Kıyaslama için, Avrupa'nın ünlü LEROS-1B motoru 317 saniye, ABD'nin R-42DM modeli ise 327 saniye civarında bir göstergeye sahip. Bu, Çin teknolojisinin artık dünya standartları seviyesinde olduğunu ifade ediyor.

Uzmanların vurguladığına göre, 750 N itiş gücüne sahip motor ağır uyduların yörüngeye çıkarılma süresini önceki 400 N güçlü Çin motorlarına göre yüzde 30 oranında kısaltma imkanı veriyor. Bu yalnızca zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uzay misyonlarının ekonomik verimliliğini artırmada ve yakıt tüketimini optimize etmede de önemli bir rol oynuyor.

Çinli bilim insanları bu başarıyla durmak niyetinde değil. Programın bir sonraki aşaması olarak daha güçlü, yani 5000 N itiş gücüne sahip motorların geliştirilmesi planlanıyor. Böyle devasa bir güç büyük uzay istasyonları, yörünge çekicileri ve uzun mesafeli uzay keşifleri için temel oluşturacak.

Bu teknolojik atılım, Özbekistan gibi uzay araştırmalarına ilgi duyan ve uydu hizmetlerinden yararlanan ülkeler için de önemli. Uzaya yük çıkarma maliyetinin düşmesi ve teknolojilerin güvenilirliğinin artması gelecekte bölgesel iletişim ve izleme projelerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırabilir.