Thermaltake, ATX 3.1 standartındaki Dr. Power III Pro test cihazını tanıttı

Bilgisayar yedek parça pazarında önde gelen markalardan biri olan Thermaltake, yeni nesil güç kaynaklarını teşhis etmek için tasarlanan Dr. Power III Pro cihazını resmen duyurdu. Bu cihaz, modern ATX 3.1 standardına uyarlanmış olup, yalnızca profesyonel servis merkezleri için değil, aynı zamanda bilgisayarını bağımsız olarak toplayan meraklılar için de faydalı bir araç olması beklenmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dr. Power III Pro cihazının temel işlevi, güç kaynağı konnektörlerinin durumunu kontrol etmek ve voltaj kararlılığını izlemektir. ixbt.com yayınına göre, yeni test cihazı 50 ABD doları olarak fiyatlandırıldı. Bu fiyat, cihazın işlevselliği ve modern ekran kartlarıyla çalışma yeteneği göz önüne alındığında, kendi kategorisi için oldukça rekabetçi sayılır.

Modern ekran kartları için özel çözüm

Yeni modelin en önemli yönü, ekran kartlarının güç arayüzü sinyallerini tanımlayabilmesidir. Bu, kullanıcının ekran kartı tarafından desteklenen güç seviyesini belirlemesine olanak tanır. Böylece sistem toplayıcı, güç kaynağının parametreleri doğru belirlediğinden ve ekran kartına gerekli miktarda enerji iletildiğinden emin olabilir.

Özellikle vurgulanması gereken nokta, üreticinin bu ürünün ekran kartları için bir yük test cihazı (load tester) değil, bir teşhis aracı olduğunu vurgulamasıdır. Dr. Power III Pro temel olarak arayüzlerin durumunu, voltaj seviyesini ve bağlantıların doğruluğunu belirlemeye hizmet eder. Bu nedenle, güç kaynağının maksimum performansını test eden bir araç olarak kullanılması önerilmez.

Kapsamlı teşhis imkanları

Cihaz, bilgisayarın neredeyse tüm önemli düğümlerini test etme yeteneğine sahiptir. Aşağıdaki konnektörlerle çalışmayı destekler:

Anakartlar için 24-pin ATX konnektörü;

İşlemci gücü için 4 ve 8-pin konnektörler;

Ekran kartları için 6 ve 8-pin güç konnektörleri;

SATA ve IDE (Molex) veri taşıyıcı ve çevre birimi konnektörleri.

Cihazın ön panelinde yer alan renkli ekran, her hat için çıkış voltajını gerçek zamanlı olarak gösterir. Bu, kullanıcının sorunun tam olarak hangi noktada olduğunu görsel olarak hızlıca belirlemesine yardımcı olur.

Dr. Power III Pro iki çalışma moduna sahiptir: manuel kontrol ve otomatik mod. Otomatik modda test cihazı tüm arayüzleri sırayla kontrol eder. Sistemde bir arıza veya voltaj sapması tespit edilirse, ekranda kırmızı renkli uyarı işareti görünür ve özel bir sesli sinyal çalar. Bu işlev, özellikle karmaşık arızaları bulma sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Özbekistan pazarında yüksek performanslı oyun bilgisayarlarına ve grafik istasyonlarına talebin arttığı bir dönemde, bu tür teşhis araçları değerli yedek parçaların güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Thermaltake'in bu yeniliğinin yakın zamanda uluslararası ticaret platformları aracılığıyla yerel kullanıcılara da sunulması beklenmektedir.