Thermaltake, ATX 3.1 standartındaki Dr. Power III Pro test cihazını tanıttı

·26·Teknoloji
Thermaltake, ATX 3.1 standartındaki Dr. Power III Pro test cihazını tanıttı

Bilgisayar yedek parça pazarında önde gelen markalardan biri olan Thermaltake, yeni nesil güç kaynaklarını teşhis etmek için tasarlanan Dr. Power III Pro cihazını resmen duyurdu. Bu cihaz, modern ATX 3.1 standardına uyarlanmış olup, yalnızca profesyonel servis merkezleri için değil, aynı zamanda bilgisayarını bağımsız olarak toplayan meraklılar için de faydalı bir araç olması beklenmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dr. Power III Pro cihazının temel işlevi, güç kaynağı konnektörlerinin durumunu kontrol etmek ve voltaj kararlılığını izlemektir. ixbt.com yayınına göre, yeni test cihazı 50 ABD doları olarak fiyatlandırıldı. Bu fiyat, cihazın işlevselliği ve modern ekran kartlarıyla çalışma yeteneği göz önüne alındığında, kendi kategorisi için oldukça rekabetçi sayılır.

Modern ekran kartları için özel çözüm

Yeni modelin en önemli yönü, ekran kartlarının güç arayüzü sinyallerini tanımlayabilmesidir. Bu, kullanıcının ekran kartı tarafından desteklenen güç seviyesini belirlemesine olanak tanır. Böylece sistem toplayıcı, güç kaynağının parametreleri doğru belirlediğinden ve ekran kartına gerekli miktarda enerji iletildiğinden emin olabilir.

Özellikle vurgulanması gereken nokta, üreticinin bu ürünün ekran kartları için bir yük test cihazı (load tester) değil, bir teşhis aracı olduğunu vurgulamasıdır. Dr. Power III Pro temel olarak arayüzlerin durumunu, voltaj seviyesini ve bağlantıların doğruluğunu belirlemeye hizmet eder. Bu nedenle, güç kaynağının maksimum performansını test eden bir araç olarak kullanılması önerilmez.

Kapsamlı teşhis imkanları

Cihaz, bilgisayarın neredeyse tüm önemli düğümlerini test etme yeteneğine sahiptir. Aşağıdaki konnektörlerle çalışmayı destekler:

  • Anakartlar için 24-pin ATX konnektörü;
  • İşlemci gücü için 4 ve 8-pin konnektörler;
  • Ekran kartları için 6 ve 8-pin güç konnektörleri;
  • SATA ve IDE (Molex) veri taşıyıcı ve çevre birimi konnektörleri.
Cihazın ön panelinde yer alan renkli ekran, her hat için çıkış voltajını gerçek zamanlı olarak gösterir. Bu, kullanıcının sorunun tam olarak hangi noktada olduğunu görsel olarak hızlıca belirlemesine yardımcı olur.

Dr. Power III Pro iki çalışma moduna sahiptir: manuel kontrol ve otomatik mod. Otomatik modda test cihazı tüm arayüzleri sırayla kontrol eder. Sistemde bir arıza veya voltaj sapması tespit edilirse, ekranda kırmızı renkli uyarı işareti görünür ve özel bir sesli sinyal çalar. Bu işlev, özellikle karmaşık arızaları bulma sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Özbekistan pazarında yüksek performanslı oyun bilgisayarlarına ve grafik istasyonlarına talebin arttığı bir dönemde, bu tür teşhis araçları değerli yedek parçaların güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Thermaltake'in bu yeniliğinin yakın zamanda uluslararası ticaret platformları aracılığıyla yerel kullanıcılara da sunulması beklenmektedir.

ThermaltakeGüç KaynağıATX 3.1TeknolojiTeşhis
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de lityumun yerine geçen çelik volanlı enerji depolama sistemi geliştirildiABD'de lityumun yerine geçen çelik volanlı enerji depolama sistemi geliştirildiBugün, 14:26Çin uzay yarışında liderliğe oynuyor: Yeni uydu motoru testten geçtiÇin uzay yarışında liderliğe oynuyor: Yeni uydu motoru testten geçtiBugün, 13:26Çin'de insani duygulara sahip robot-companion üretimi düzenleniyorÇin'de insani duygulara sahip robot-companion üretimi düzenleniyorBugün, 12:54Hindistan Telegram platformasına ültimatom verdi: Korsan içeriğe karşı 15 gün süreHindistan Telegram platformasına ültimatom verdi: Korsan içeriğe karşı 15 gün süreBugün, 12:25Huawei çip üretiminde yeni bir çağ başlatıyor: 3D teknolojisi imdada yetişiyorHuawei çip üretiminde yeni bir çağ başlatıyor: 3D teknolojisi imdada yetişiyorBugün, 07:54Havadaki nemden güç alan yeni tür esnek pil geliştirildiHavadaki nemden güç alan yeni tür esnek pil geliştirildiBugün, 07:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor