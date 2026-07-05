Mikel Oyarzabal JCH-2026'nın en iyi forvetini seçti

·27·Spor
Mikel Oyarzabal JCH-2026'nın en iyi forvetini seçti

İspanya milli takımı forveti Mikel Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası'nda en iyi forvet olarak kimi gördüğünü açıkladı.

İspanyol futbolcu bu konuda Lionel Messi'yi seçti ve Arjantinli yıldızı sıradan bir forvet kalıbına sığdırmanın zor olduğunu vurguladı.

«Messi — futbolun kendine has özü»

Oyarzabal'a göre Messi'yi sadece bir forvet olarak değerlendirmek doğru değil.

«Lionel Messi'ye doğrudan bir forvet demezdim, çünkü o futbolun kendine has özünü temsil ediyor. Yine de tercihim Messi olacak», — diye sözlerini COPE aktardı.

Messi turnuvada öncülük ediyor

Şu anda Arjantin milli takımının lideri, 2026 Dünya Kupası'nın en verimli futbolcusu konumunda bulunuyor.

39 yaşındaki forvet dört maçta sahaya çıkarak yedi gol atmaya muvaffak oldu.

Bu sonuç Messi'yi dünya kupası gol krallığı yarışının ana favorisi haline getirdi.

Oyarzabal da yüksek performans sergiliyor

Mikel Oyarzabal'in kendisi de turnuvada verimli bir performans sergiliyor.

İspanyol forvet dört maçta dört gol attı ve dünya kupası gol kralları listesinde beşinci sırada yer alıyor.

Buna rağmen Oyarzabal, en iyi forvet unvanını rakiplerinden biri olan Lionel Messi'ye layık gördü.

Mikel OyarzabalLionel MessiİspanyaArjantinCOPE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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