Deschamps Mbappe'yi neden kaptan yaptığını açıkladı

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Deschamps Mbappe'yi neden kaptan yaptığını açıkladı

Fransa millî takımı baş antrenörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe'nin takımdaki yeri, kaptanlık sorumluluğu ve liderlik özellikleri hakkında konuştu.

Uzmanın ifadesine göre, basın ve sosyal medyada Mbappe hakkında oluşturulan "diktatör" imajı, futbolcunun gerçek karakterine kesinlikle uymuyor.

"Bu imaj gerçeğe çok uzak"

Deschamps'a Mbappe'nin Fransa millî takımı kaptanı olmak için yeterince olgunlaşıp olgunlaşmadığı soruldu.

Baş antrenör, forvetin kampın başladığı ilk günden itibaren takıma doğru yaklaştığını vurguladı.

"Ona karşı bazen sanki 'diktatör' diye bir imaj oluşturuluyor. Ama bu Kylian'ın gerçek kimliğine kesinlikle uymuyor. O ilk günden itibaren doğru ruh hali ve tutumla işe başladı," dedi Deschamps.

Mbappe sadece kendisi için konuşmuyor

Fransa antrenörünün sözlerine göre, Mbappe takım önünde konuştuğunda kişisel çıkarlarını değil, tüm futbolcuların görüşünü dile getiriyor.

O, takım arkadaşlarının sorunlarını da antrenör ekibine iletiyor. Bu konular Mbappe'nin kendisiyle doğrudan ilgili olmasa bile o kenarda kalmıyor.

"Bana oyuncuların sorunlarını iletiyor. Başkaları için endişelenmek istiyorsan, önce kendinde sorun olmaması gerekir. Takımda sorunsuz bir futbolcu varsa diyorsak, o — Kylian," dedi uzman.

"Herkes ona uyuyor"

Deschamps, Mbappe'nin takımda büyük bir prestije sahip olduğunu ve diğer futbolcuların onun peşinden gittiğini belirtti.

Onun görüşüne göre, Fransa millî takımında iyi bir ortam oluştu ve böyle bir durumda Mbappe'yi kaptan olarak seçmek doğal bir karardı.

"Herkes ona uyuyor. Çok iyi bir takım oluştu. Böyle bir durumda onu kaptan olarak seçmemiz doğal bir durum," dedi Deschamps.

"Diktatör Mbappe" şakası takıma da sızmaya başladı

İlginç olanı, sosyal medyada yaygınlaşan "diktatör Mbappe" hakkındaki şakalar ve memler artık Fransa millî takımı futbolcuları arasında da dolaşıyor.

Taraftarlar ise duruma esprili bir yaklaşımla, "Mbappe millî takımı da ele geçirdi, şimdi sıra Deschamps'a geldi," diyerek yorumlar bırakıyor.

Ancak Deschamps'ın sözlerine göre, Mbappe takımı yönetmeye çalışan bir "diktatör" değil, futbolcuların çıkarlarını savunan gerçek bir lider.

Didier DeschampsKylian MbappeFransa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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