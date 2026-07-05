Yer yörüngesindeki en uzak nokta: 6 Temmuz'da gezegenimizin hareketi yavaşlıyor

Bu yılın 6 Temmuz gününde Dünya gezegeni kendi yörüngesinin Güneş'ten en uzaklaştığı nokta — afel noktasından geçer. Bu astronomik olay sonucunda gezegenimizin uzaydaki hareket hızı yıl boyunca en düşük seviyeye iner. Bu süreç doğa yasalarının bir parçası olup her yıl temmuz ayının başında gözlemlenir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

TASS ajansının Moskova planetaryum verilerine dayanarak verdiği habere göre, bu gün Dünya ile Güneş arasındaki mesafe yaklaşık 152,1 milyon kilometre oluşturuyor. Kıyaslamak gerekirse, ocak ayında gezegenimiz Güneş'e en yakın geldiğinde (perihel noktası), bu mesafe 147 milyon kilometreye kadar kısalıyor. Mesafenin artması gezegenimizin yörünge hızına doğrudan etki ediyor.

Hızın düşmesi ve Kepler yasası

6 Temmuz'da Dünya'nın yörünge hızı saniyede 29,27–29,29 kilometreye kadar düşüyor. Ocak ayındaki değerlerle karşılaştırıldığında bu belirgin bir farktır — o dönemde hız saniyede 30,27–30,29 kilometre idi. Bu tür değişimler Alman astronom Johannes Kepler'in ikinci yasasıyla açıklanır: gezegen Güneş'e ne kadar yakınsa o kadar hızlı hareket eder ve tersi.

Dünya yörüngesi mükemmel bir daire değil, uzatılmış bir elips şekline sahip olduğundan yıl boyunca Güneş'e olan mesafe değişir. Afel sırasında Dünya Güneş'ten uzaklaştığı için güneş yerçekiminin etkisi biraz azalır ve bu da gezegenin yavaşlamasına yol açar.

Güneş'in görünümündeki değişimler

Mesafenin maksimum seviyeye ulaşması sonucunda 6 Temmuz'da Güneş'in gökyüzündeki görünür çapı yıl boyunca en küçük boyutta olur. Elbette bu değişimi çıplak gözle fark etmek zordur, ancak özel astronomik cihazlar yardımıyla Güneş diskinin küçüldüğü kaydedilebilir.

Birçok kişide Güneş'ten uzaklaşmanın havanın soğumasına yol açması gerektiği yönünde yanlış bir inanış vardır. Aslında, Kuzey yarımkürede, özellikle Özbekistan'da da şu sıralarda yaz sıcak döneminin gözlemlenmesi Dünya ekseninin eğim açısıyla ilgilidir. Mesafenin birkaç milyon kilometre artması mevsimlerin değişimine kıyasla daha az etki gösterir.

Bu olay astronomlar ve uzay meraklıları için gezegenimizin karmaşık mekanizmalarını incelemede önemli kabul edilir. Dünya'nın yavaşlaması ve uzaklaşması insanlık sağlığı veya günlük hayata hiçbir tehdit oluşturmaz, aksine uzaydaki dengenin bir parçasıdır.