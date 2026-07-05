Çin'de insani duygulara sahip robot-companion üretimi düzenleniyor

Çin teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir adım atarak, humanoid robotlar, özellikle de insanlarla duygusal etkileşime giren robot-companion sektörünü düzenlemeye karar verdi. Bu karar, yapay zeka ve robot teknolojileri hızla gelişirken cihazların yalnızca sanayide değil, günlük hayatta da ortaya çıktığı bir dönemde alındı. Yeni girişim, teknolojilerin insan sağlığına ve güvenliğine hizmet etmesini sağlamaya yöneliktir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çin Humanoid Robotlar Derneği ve Makine Sanayisi Federasyonu işbirliğiyle bu sektörü sağlıklı ve düzenli bir şekilde geliştirmek için özel bir girişim duyurdu. Belgede, robotların yaratılma sürecinde insan refahının birincil öncelik olması gerektiği vurgulandı. Bu da ürünün tasarımından reklamına ve uygulamaya geçirilmesine kadar tüm aşamalarda etik standartlara uyulması anlamına geliyor.

Güvenlik ve etik standartların önceliği

Girişimin en önemli yönlerinden biri, kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasıdır. Duygusal etkileşime dayalı robotlar, insan hayatının en hassas ve kişisel yönleriyle ilgili veriler toplayabilir. Bu nedenle, geliştiricilerin veri güvenliğini sağlaması ve kullanıcı gizliliğini garanti eden sağlam bir sistem oluşturması zorunlu kılındı.

Ayrıca, robotların kullanımı sırasında insanlara fiziksel veya ruhsal zarar verme riskinin önlenmesi konusu da gündeme getirildi. Kontrol kalitesinin artırılması ve ürün güvenliğinin sağlanması yoluyla robotların topluma entegrasyonunun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi temin ediliyor. Bu, özellikle yaşlılar ve yalnız insanlar için tasarlanan robot-companion'lar için son derece önemlidir.

İnovasyon ve bilimsel işbirliği

Çin hükümeti ve sektör uzmanları yalnızca denetimle sınırlı kalmayıp, teknolojik ilerlemeyi de teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ixbt.com'a göre, girişim kapsamında şu alanlara odaklanılacaktır:

Temel araştırma ve geliştirmelere yatırımların artırılması;

Robotların gerçek yaşam senaryolarında test edilmesi ve uygulanması;

Teknolojik iterasyon ve modernizasyon süreçlerinin hızlandırılması;

Ürünlerin güvenilirliği ve pratik faydasının artırılması.

Sektörü geliştirmek için tüm tarafların — sanayi temsilcileri, akademik çevreler ve araştırma enstitülerinin — kaynaklarını birleştiren ortak bir platform oluşturulması önerildi. Bu tür bir işbirliği, Çin'in humanoid robotlar alanında dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmasına hizmet ediyor.

Bu deneyim Özbekistan için de ilgi çekici olabilir, çünkü ülkemizde de IT ve inovasyon alanına ilgi artmaktadır. Gelecekte insani duyguları anlayan robotlar yalnızca Çin'de değil, tüm dünyada, bölgemiz de dahil olmak üzere sosyal yardımcı olarak ortaya çıkması ihtimal dahilindedir.