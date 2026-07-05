Real Madrid sağ bek mevkiini güçlendirdi: Denzel Dumfries Madrid'e transfer oldu

·50·Spor
Real Madrid sağ bek mevkiini güçlendirdi: Denzel Dumfries Madrid'e transfer oldu

İspanya'nın Real Madrid kulübü yaz transfer dönemindeki bir sonraki çarpıcı hamlesini gerçekleştirdi. Madrid ekibi, İtalya'nın Inter takımının defans oyuncusu Denzel Dumfries ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Bu transfer, kulübün savunma hattını, özellikle sağ kanadı daha da güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

GOAL.com yayını ve kulüp basın servisine göre, Real Madrid, Hollandalı futbolcu için belirlenen 20 milyon euro tutarındaki bonservis bedelini ödedi. 30 yaşındaki futbolcuyla imzalanan anlaşmanın dört yıl, yani 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacağı belirlendi. Bu transferle takımın teknik direktörü Jose Mourinho, kadırdaki rekabeti artırmayı hedefledi.

Savunma hattındaki yeni rekabet

Denzel Dumfries Madrid'e gelmesiyle Trent Alexander-Arnold için ciddi bir rakibe dönüşecek. Dani Carvajal'ın sözleşmesinin sona erip takımdan ayrılmasının ardından, sağ bek mevkiinde sadece Trent Alexander-Arnold kalmıştı. Artık deneyimli Dumfries'in gelişi, teknik ekibe rotasyon yapma ve taktik şemaları değiştirme konusunda geniş imkanlar sunuyor.

Inter yönetimi, futbolcunun sözleşmesinin sona ermek üzere olmasını göz önünde bulundurarak onu satmaya karar verdi. The Athletic'in haberine göre, Hollandalı defans oyuncusu deneyimi ve fiziksel durumuyla Madrid kulübünün taleplerine tam olarak cevap veriyor. Transferi, Real Madrid için finansal açıdan da oldukça avantajlı bir anlaşma olarak değerlendiriliyor.

Inter'deki başarılı beş yıl

Denzel Dumfries, İtalya başkentinde geçirdiği beş sezon boyunca Avrupa'nın en istikrarlı kanat beklerinden biri olarak kendini gösterdi. O, Nerazzurriler formasıyla toplam 207 maçta sahaya çıkarak 27 gol attı ve 28 asist kaydetti. Onun yardımıyla Inter iki kez Serie A şampiyonluğunu kazandı.

  • Inter formasında 200'den fazla maç;
  • İtalya şampiyonasının iki kez galibi;
  • Hollanda milli takımının değişmez oyuncusu;
  • Sağ kanatta hem savunmada hem hücumda etkinlik.
Geçen sezon ayak bileğindeki ameliyat nedeniyle bir miktar oyun pratiği kaybetse de, Dumfries 28 maçta sahaya çıkarak 5 gol atmaya muvaffak oldu. Onun fiziksel gücü ve hücumlara katılma yeteneğinin Real Madrid'in hızlı oyun tarzına uyacağı bekleniyor. Artık taraftarlar yeni sezonda sağ kanatta kimin ilk onbirde yer alacağını merakla bekliyor.

Real MadridInterTransferDenzel DumfriesFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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