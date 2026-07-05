Kylian Mbappe, Paraguay'a karşı galibiyeti coşkulu kutladı

Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası Son 16 turunda Paraguay karşısında alınan galibiyetin ardından duygularını gizlemedi.

Final düdüğünden sonra Fransızların lideri, rakip futbolcuların önünde galibiyeti gösterişli bir şekilde kutlayarak maç boyunca süren gerginliğe kendince bir yanıt verdi.

Mbappe rakip futbolcusuna doğru baktı

Maçın sona ermesinin ardından Mbappe, Paraguay milli takımı futbolcularından birinin yanından geçiyordu.

Bu sırada aniden rakip tarafa dönerek kollarını genişçe açtı. Ardından galibiyet sembolü olarak yumruğunu sıkıca sıktı ve duygularını açıkça ortaya koydu.

Bu hareket, sahadaki karşıtlığın final düdüğüyle de tamamen sona ermediğini gösterdi.

Sert oyun Fransızları çileden çıkardı

Mbappe'nin bu tepkisi tesadüfi değildi. Maç boyunca Paraguaylı futbolcuların çok sert ve kaba oynadığı, Fransızları sürekli olarak sinirlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Fransız futbolcular birkaç kez rakibin sert hareketlerinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Buna rağmen takım, provokasyonlara kapılmadan sonuç için mücadele etmeye devam etti.

Fransa minimal farkla galip geldi

Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.

Maçtaki tek golü Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti. Fransa kaptanı yalnızca belirleyici golün sahibi olmakla kalmadı, aynı zamanda final düdüğünden sonraki hareketiyle de taraftar tartışmalarının merkezinde kaldı.

Sizce Mbappe'nin bu hareketi yerinde miydi yoksa duygularına fazla kapıldı mı?