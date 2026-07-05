Yapay zeka için nükleer çözüm: Ampera, 3D yazıcı ile basılmış reaktörü tanıttı

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, küresel ölçekte enerji tüketiminin keskin bir şekilde artmasına neden oluyor. Bu sorunu çözmek amacıyla Ampera girişimi, devrim niteliğindeki çalışmasını sergiledi. Şirket, 3D baskı teknolojisi kullanılarak üretilen, konteyner formatındaki ilk tam ölçekli nükleer reaktör modülünü tanıttı. Bu cihazın gelecekte AI veri merkezlerini (data-center) kesintisiz ve çevre dostu enerjiyle beslemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ampera tarafından geliştirilen bu reaktör, subkritik ve katı hal mimarisine dayanıyor. ixbt.com verilerine göre, projenin özgünlüğü, geleneksel uranyum yerine toryum yakıtı kullanmasından kaynaklanıyor. Toryum, urandan farklı olarak kendiliğinden bölünme özelliğine sahip değildir ve zincirleme reaksiyonu başlatmak için harici bir nötron kaynağına ihtiyaç duyar. Bu durum, nükleer güvenliği yeni bir seviyeye taşıyarak kontrol edilemeyen reaksiyon riskini neredeyse sıfıra indiriyor.

Güvenlik ve kompaktlık uyumu

Reaktörün subkritik modu, sistemin harici bir stimülasyon olmadan çalışmaya devam edemeyeceği anlamına gelir. Yani, acil bir durum meydana geldiğinde, harici güç kesilmesiyle nükleer reaksiyon kendiliğinden durur. Ayrıca, cihazın aktif bölgesinde hareketli parçaların bulunmaması, güvenilirliğini artırır ve uzun süreli otonom işletim sırasında teknik bakımı basitleştirir.

Ampera mühendisleri, reaktör modüllerinin fabrika ortamında seri üretime uygun olduğunu vurguluyor. Bunlar, standart nakliye konteynerlerinde istenilen noktaya taşınabilir. Bu yaklaşım, enerji sistemlerinin tasarlanmasında benzersiz bir esneklik sağlar. Gerektiğinde, birden fazla modülü birleştirerek kapasiteyi artırmak veya bunları hibrit enerji komplekslerine dahil etmek mümkündür.

Gelecek beklentileri ve güç göstergeleri

Şirketin hesaplamalarına göre, tam konfigürasyondaki cihaz yaklaşık 30 MW güç üretme kapasitesine sahip. Bu süreçte süperkritik karbondioksit (sCO2 Brayton cycle) tabanlı kapalı bir döngü kullanılıyor. Bu güç, sadece büyük AI sunucularını değil, aynı zamanda aşağıdaki alanları da enerjiyle besleyebilir:

Savunma ve askeri sanayi tesisleri;

Büyük sanayi kuruluşları;

Deniz taşımacılığı ve gemi inşaatı;

Uzak bölgelerdeki otonom yerleşim birimleri.

Şimdilik Ampera sadece mühendislik modülünü sergiledi ve reaktörün pratikte çalıştırıldığına veya elektrik ürettiğine dair resmi bir bilgi vermedi. Ayrıca, projenin ticari kullanıma sunulma tarihleri de açıklanmadı. Buna rağmen, 3D baskı ve modüler nükleer teknolojilerin birleşimi, enerji sektöründe, özellikle yüksek teknolojili altyapılar için yeni bir dönemi başlatabilir.

Hızla sanayileşen ve dijital ekonomiye geçen ülkeler için de bu tür kompakt ve güvenli enerji kaynakları gelecekte stratejik bir önem kazanabilir. Özellikle veri işleme merkezlerinin istikrarlı çalışması için geleneksel şebekelere yükü azaltan bu tür yenilikçi çözümlerin büyük ilgi görmesi doğaldır.