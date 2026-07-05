Jamie Carragher: Harry Kane Altın Top'u Hak Ediyor, Ancak Ödülü Messi veya Mbappe Alacak

·56·Spor
Jamie Carragher: Harry Kane Altın Top'u Hak Ediyor, Ancak Ödülü Messi veya Mbappe Alacak

Liverpool'un eski defans oyuncusu ve ünlü futbol yorumcusu Jamie Carragher, İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane'in günümüzdeki seviyesine yüksek bir değer verdi. Onun fikrine göre, 2026 Altın Top ödülü için mücadelede Kane, gollü performanslarıyla layık bir aday olsa da, büyük turnuvalardaki sonuçlar ödülün kaderini belirleyebilir. Carragher'ın vurguladığına göre, prestijli ödül bir kez daha Lionel Messi veya Kylian Mbappe gibi yıldızlara nasip olma ihtimali yüksek. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Telegraph gazetesi için yazdığı makalesinde Carragher, son 12 aylık sonuçlara göre, tam olarak Harry Kane'in dünyanın en iyi futbolcusu olarak seçilmesinin adil olacağını belirtti. Ancak futbol dünyasındaki gelenekler, Dünya Kupası'nın düzenlendiği yıllarda bireysel istatistiklerin değil, milli takımla elde edilen başarıların öne çıktığını gösteriyor. Bu da Bayern Münih forveti için ana engel olabilir.

Dünya Kupası faktörü ve favoriler

Uzmana göre, Arjantin milli takımı unvanını koruyabilirse, Lionel Messi sekizinci veya dokuzuncu kez bu ödülün sahibi olur. Fransa kazanırsa, Kylian Mbappe ana aday haline gelir. Kendi kulübünde biraz zor dönemler geçiriyor olsa bile, Mbappe'nin milli takım formasıyla büyük turnuvalarda sergilediği kahramanlıklar tüm eksiklikleri silip süpürebilir.

Carragher, İngiltere milli takımının mevcut durumundan yola çıkarak, "üç aslanlar"ın şampiyonluk şanslarına şüpheyle yaklaşıyor. Onun sözlerine göre, Kane'in Bayern Münih'teki takım arkadaşı Michael Olise de gelecekte güçlü adaylar arasına girebilir, ancak ana ilgi yine futbol efsanelerine ve dünya devlerinin liderlerine odaklanıyor.

Kane'in İngiltere tarihındaki yeri

Harry Kane'in ustalığından bahsederken, Carragher onun artık Alan Shearer, Gary Lineker ve Wayne Rooney gibi efsanelerle aynı seviyeye konulabileceğini vurguladı. Kane'in yıllar boyunca istikrarlı gol atması ve oyun tarzını modern futbolun gereksinimlerine uyarlayabilmesi onu diğer forvetlerden ayırıyor. Uzmanın fikrine göre, Kane bu büyük isimlerle olan kıyaslamalarda zaten galip çıkmış durumda.

Buna rağmen, Kane'in İngiltere tarihinin en büyük futbolcusu olarak konumu birçok yönden milli takımla kazanılacak kupalara bağlı kalmaktadır. Carragher'ın vardığı sonuç, kulüp düzeyindeki goller ve rekorlar ne kadar etkileyici olursa olsun, Altın Top gibi ödüller için Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası finallerindeki zaferlerin belirleyici öneme sahip olduğudur.

Harry KaneLionel MessiKylian MbappeAltın TopFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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