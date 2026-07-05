Ronaldo depremde ailesini kaybeden çocuğa video mesaj gönderdi

·38·Dünya
Ronaldo depremde ailesini kaybeden çocuğa video mesaj gönderdi

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, Venezuela'da meydana gelen depremde ağır yaralanan 11 yaşındaki Andres Meles için samimi bir video mesaj göndererek onun hayalini gerçekleştirdi. Bunu Spor dergisi haber yaptı.

Belirtildiğine göre, şiddetli deprem sonucunda Andres bir bacağını kaybetmiş, aile üyeleri ise enkaz altında hayatını kaybetmiş. Kurtarma ekipleri çocuğu ağır durumda enkazlar arasından çıkarmayı başarmış.

Hastanede tedavi gören Andres'in en büyük hayali, favori futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun resminin bulunduğu Panini çıkartmasına sahip olmaktı. Bu olay sosyal medyada geniş yayılınca, Ronaldo çocuğun isteğine kayıtsız kalmadı.

Futbol yıldızı, Andres için özel bir video mesaj kaydederek ona çıkartmasını da gönderdi. Videoda Ronaldo, çocuğa çabuk iyileşmesini diledi ve gelecekte kendi maçlarından birine şahsen davet edeceğini söyledi.

“Bu video aracılığıyla sana samimi kucaklamamı gönderiyorum. İyileştikten sonra seni maçlarımdan birine davet etmek istiyorum. Seninle karşılaşmaktan mutluluk duyardım,” dedi Ronaldo.

Beklenmedik hediyeyi alan Andres, bunun hayatındaki en unutulmaz olaylardan biri olduğunu söyleyerek sevincini gizleyemedi.

Andres kurtarıldıktan sonra bir hayalini daha açıklamış. 2026 futbol dünya kupasına ithaf edilen albümüne tam olarak Cristiano Ronaldo çıkartmasını yapıştırmayı hayal ettiğini söylemiş.

Cristiano RonaldoPortekizVenezuelaPaniniFIFA
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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