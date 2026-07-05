Dünya Kupası 2026: Bu Gece 1/8 Finalde İki Büyük Maç Oynanacak

2026 Dünya Kupası'nda eleme mücadeleleri devam ediyor. Bu gece ve yarın sabah taraftarları iki heyecanlı karşılaşma bekliyor — Brezilya Norveç ile, Meksika ise İngiltere ile karşılaşacak.

Her iki maçta da mağlup olan takım turnuvaya veda edecek. Yani sahada geri dönüş yok.

Brezilya, Haaland'lı Norveç'e Karşı

Gece programının ilk maçında Brezilya ve Norveç millî takımları güç sınayacak.

Brezilya turnuvanın favorilerinden biri olarak sahaya çıkarken, Norveç Erling Haaland önderliğinde sürpriz yapmaya çalışacak. İskandinavların fiziksel gücü ve hava üstünlüğü Brezilyalılar için ana tehdit olabilir.

Karşılaşma 6 Temmuz'da Taşkent saatiyle 01:00'de başlıyor.

İngiltere'yi Meksika'nın Ciddi Sınavı Bekliyor

Sabahki ikinci maçta Meksika ve İngiltere millî takımları çeyrek final biletini almak için mücadele edecek.

İngiltere kadro ve yetenek açısından favori konumunda. Ancak Meksika, Dünya Kupaları'ndaki mücadeleci yapısı, hızlı hücumları ve taraftarların güçlü desteğiyle her rakibe sorun yaratabilir.

Bu karşılaşma 6 Temmuz'da Taşkent saatiyle 05:00'de başlıyor.

Bugünkü Maçlar Programı

Dünya Kupası 2026, eleme aşaması:

01:00 — Brezilya – Norveç

05:00 — Meksika – İngiltere

Tek gecede dört güçlü millî takım, yıldız futbolcular ve iki çeyrek final bileti. Uyku sonra da olur, böyle maçlar her gün değil.