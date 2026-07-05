ABD'de 30 Yıl Boyunca Şarj Gerektirmeyen Bataryalar Geliştiriliyor

ABD'deki Morgan State University bilim insanları, onlarca yıl boyunca teknik servis ve şarj gerektirmeden çalışabilen yeni nesil radyoizotop güç kaynakları geliştirmeye başladı. DARPA tarafından finanse edilen bu projenin enerji alanında devrim yaratması bekleniyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

ixbt.com verilerine göre, söz konusu proje DARPA'nın "Rads to Watts" programı kapsamında yürütülüyor ve SYMPHONEE adını aldı. Araştırmalar için 3,37 milyon dolarlık bir hibe ayrıldı ve geliştirme sürecinde Northrop Grumman, Project Omega ve Pacific Northwest National Laboratory gibi prestijli kuruluşlar iş birliği yapıyor.

Nükleer Atıktan Enerji Kaynağına

Yeni teknolojinin temelini stronsiyum-90 radyoizotopu oluşturuyor. Dikkat çekici olan nokta, bu elementin nükleer atıklardan ayrıştırılabilmesidir. Bu durum, aynı anda hem atıkların bertaraf edilmesine hem de onlardan faydalı amaçlar için enerji elde edilmesine olanak tanıyor.

Geleneksel akümülatörlerin aksine, bu sistemler enerjiyi depolamaz. Bunun yerine, özel dönüştürücüler yardımıyla radyoaktif bozunma enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür. Bu mekanizma, güç kaynaklarının 30 yıla kadar kesintisiz çalışmasını sağlar.

Uygulama Alanları ve Perspektifler

Proje yazarları, yeni bataryaların öncelikle akümülatörlerin değiştirilmesinin imkansız veya aşırı maliyetli olduğu koşullarda kullanılacağını vurguluyor. Bunlar şunlardır:

Uzay araçları ve uydular;

Sualtı otonom sistemler;

Uzak bölgelerde konumlandırılmış sensörler;

Yeni nesil savunma teknolojileri.

Project Omega şirketi, halihazırda 10 yıl boyunca otonom çalışabilen deniz dronları konseptini sergiledi. Yeni mimarinin mevcut analoglara göre çok daha yüksek güç yoğunluğu sağlaması bekleniyor.

Proje şu anda araştırma aşamasında ve seri üretime kadar henüz vakit var. Ancak bu yönelim, gelecekteki otonom enerjinin en gelecek vaat eden alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Teknolojik gelişme hedefleyen ülkeler için bu tür uzun ömürlü enerji kaynakları, gelecekte iletişim ve izleme sistemlerinde kritik önem taşıyabilir.