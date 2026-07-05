Jürgen Klopp, Almanya milli takımının baş antrenörü oldu

Almanya milli takımında yeni bir dönem başlıyor. Ünlü teknik adam Jürgen Klopp, Bundesliga ekibinin baş antrenörü olarak atandı.

Bu konuyu tanınmış insider Fabrizio Romano, X sosyal medya hesabından duyurdu.

Atamayla ilgili karar net

Romano'nun bildirdiğine göre, şu anda Klopp ile uzun vadeli sözleşme şartları ve Red Bull sisteminden ayrılması konusunda görüşmeler sürüyor.

Aynı zamanda 59 yaşındaki teknik adamın Almanya milli takımının baş antrenörü olacağının kesinleştiği vurgulanıyor.

Klopp, Red Bull ile vedalaşıyor

Jürgen Klopp, 2025'ten beri Red Bull sisteminde uluslararası futbol ilişkileri direktörü olarak görev yapıyordu.

Şirketle mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli. Şimdi taraflar, bu işbirliğini süreden önce sonlandırma şartlarını görüşüyor.

Liverpool'daki başarılı dönem

Klopp, Red Bull'a katılmadan önce 2015–2024 yılları arasında Liverpool'u çalıştırdı.

Alman teknik adam, İngiliz kulübünde büyük başarılar elde ederek takımı Avrupa ve İngiltere futbolunun zirvesine taşıdı. Duygusal tarzı, yüksek presse dayalı futbolu ve futbolcularla çalışma becerisi, taraftarlar arasında büyük saygı kazandı.

Klopp, Nagelsmann'ın yerini aldı

3 Temmuz'da Almanya Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann ile işbirliğinin süreden önce sonlandırıldığını açıklamıştı.

O dönemde federasyonun Jürgen Klopp ile görüşmelere başladığı bildirilmişti. Artık milli takımın yeni baş antrenörünün adı fiilen netleşti.

Almanya taraftarları, Klopp döneminde milli takımdan daha hırslı, tempolu ve duygusal dolu bir futbol bekleyebilir. Şimdi asıl soru şu: O, milli takımı tekrar büyük kupalar için mücadele eden bir takıma dönüştürebilecek mi?