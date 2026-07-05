Gavi, Cristiano Ronaldo hakkındaki eleştirilere yanıt verdi: «Hâlâ maçın kaderini belirleyebilir»

·52·Spor
Gavi, Cristiano Ronaldo hakkındaki eleştirilere yanıt verdi: «Hâlâ maçın kaderini belirleyebilir»

İspanya milli takımı ve Barcelona kulübünün yetenekli orta saha oyuncusu Gavi, Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo hakkındaki eleştirilere ilişkin görüşlerini paylaştı. Genç yıldıza göre, efsanevi forveti gözden çıkarmaya acele edenler yanılıyor ve o hâlâ sahada büyük bir tehlike yaratabilir. Bu bilgiyi Goal.com bildiriyor .

Dünya Kupası play-off aşaması kapsamında İspanya ve Portekiz arasında oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Gavi, rakip takımın lideri hakkında sıcak sözler sarf etti. Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda, 41 yaşındaki forvetin takım oyununa olumsuz etki ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

«Bu tür şeyleri her zaman duyuyorum, ancak bunları sadece taraftarlar veya onun takımında bulunmayan insanlar söyler. Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynayanlar ona sonsuz saygı duyar. Şüphesiz, o tarihin en büyük futbolcularından biri ve her an maçın kaderini değiştirebilir», diyor Gavi.

İberya derbisi ve orta saha mücadelesi

İspanya ve Portekiz arasındaki karşılaşma, turnuvanın en çok beklenen olaylarından biri olarak görülüyor. Luis de la Fuente yönetimindeki ekibin çeyrek finale yükselmek için orta sahada üstünlük kurması gerektiğini iyi bilen Gavi, rakibin güçlü yönlerini özellikle takdir etti.

«Kabul etmek gerekir ki Portekiz, şu ana kadar karşılaştığımız en güçlü rakip. Harika bir kadroya ve yetenekli futbolculara sahipler. Antrenörün planına uymalı ve takım dayanışması göstermeliyiz. Orta sahaları çok güçlü, ancak bizim kadromuz da geniş ve kaliteli oyuncularla dolu», diye ekledi Barcelona oyuncusu.

Gavi'nin oyun tarzı ve eleştiriler hakkında

İlginç olan şu ki, Cristiano Ronaldo gibi Gavi de sık sık eleştirilerin odağında yer alıyor. Sahadaki agresif ve tavizsiz oyun tarzı, birçok tarafsız izleyicide farklı düşünceler uyandırıyor. Ancak 21 yaşındaki futbolcu, mücadeleci karakterinden vazgeçmeye niyetli değil.

«Belki birçok kişi hata yapmamı bekliyordur, çünkü sahada sonuna kadar mücadele ediyorum ve bu herkesin hoşuna gitmeyebilir. Kendimi her yönüyle gelişmiş bir futbolcu olarak görüyorum. En büyük avantajım, sahadaki tutkum ve rekabetçiliğimdir. Asla değişmeyeceğim», diyerek pozisyonunu açıkladı orta saha oyuncusu.

Goal.com verilerine göre, bu karşılaşma her iki takım için de turnuvadaki en ciddi sınav olacak. Ronaldo faktörünün etkisini sürdürmesi ve Gavi'nin orta sahadaki aktifliğinin maç sonucuna doğrudan etki etmesi bekleniyor.

GaviCristiano RonaldoİspanyaPortekizFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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