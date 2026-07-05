Dünya pazarında yeni milyarderler: Yıl başından bu yana 90'a yakın unicorn-startup ortaya çıktı

·30·Teknoloji
Dünya pazarında yeni milyarderler: Yıl başından bu yana 90'a yakın unicorn-startup ortaya çıktı

Küresel teknoloji pazarında yapay zeka (AI) etrafındaki heyecan, yatırımcıların aktivitesini benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Bunun sonucunda, 2024 yılının geçen dönemi boyunca dünya çapında 90'a yakın yeni "unicorn" — piyasa değeri 1 milyar doları aşan özel startuplar kaydedildi. Bu gösterge, teknolojik ekosistemin sadece toparlanmadığını, aynı zamanda yeni alanlar sayesinde genişlediğini ifade ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber :veriyor.

TechCrunch yayını, Crunchbase ve PitchBook verilerine dayanarak bildiriyor ki, yeni unicornların çoğu yapay zeka alanında uzmanlaşmış. Ancak siber güvenlik, sağlık ve hatta sanayi üretimi gibi geleneksel sektörlerde de yüksek teknolojik çözümler sunan şirketler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özbekistanlı uzmanlar için de bu eğilim önemli, çünkü küresel sermayenin nereye yönlendirildiği, gelecekteki dijital ekonominin görünümünü belirliyor.

Yapay zeka ve siber güvenlik liderleri

Yeni unicornlar listesinde MainFunc şirketi öne çıkıyor. 2023 yılında kurulan bu startup, Genspark adlı bir AI çalışma alanı sunuyor. Son yatırım turunda 485 milyon dolar toplayarak değerini 2.6 milyar dolara ulaştırdı. Yatırımcılar arasında LG Technology Ventures ve AWS gibi devlerin bulunması, projenin umut vaadi taşıdığını gösteriyor.

Siber güvenlik alanında Socket startup'ı 1 milyar dolarlık eşiği aştı. 2020 yılında kurulan bu şirket, yazılım tedarik zincirindeki kötü niyetli saldırılara karşı koruma sağlama alanında faaliyet gösteriyor. Andreessen Horowitz gibi saygın risk sermayesi fonları tarafından desteklenen Socket, günümüzde siber güvenlik konusunun herhangi bir işletme için öncelikli bir görev haline geldiğini kanıtlıyor.

Tıp ve sanayide teknolojik dönüşüm

Tıp teknolojileri (MedTech) alanında MiRus şirketi en yüksek sonuçlardan birini kaydetti. Kalp-damar ve ortopedik cihazlar üreten bu startup'ın piyasa değeri 4.41 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. Boston Scientific tarafından yapılan büyük yatırım, tıbbi yeniliklere olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, sanayi alanında SendCutSend startup'ı dikkat çekicidir. Sipariş üzerine sanayi parçalarını kesme hizmeti sunan şirket, 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Bu tür projeler, dijital teknolojilerin yalnızca sanal dünyada değil, gerçek üretimde de verimliliği keskin bir şekilde artırdığını ortaya koyuyor.

Bu yılki unicornlar listesinde ayrıca şu şirketler de var:

  • EXA (1.95 mlr $) — AI ajanları için özel arama sistemi;
  • Vi Labs (1.64 mlr $) — tıp kurumları için AI platformu;
  • Farther (1.25 mlr $) — varlık yönetimi için dijital platform;
  • Radar (1 mlr $) — envanter yönetim sistemi.

Uzmanlara göre, bu tür startupların çoğalması, dünya ekonomisinde "AI patlamasının" henüz zirvesine ulaşmadığını gösteriyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için bu eğilimleri izlemek, yerel startup ekosistemini şekillendirirken hangi alanlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini anlamaya yardımcı oluyor. NVIDIA ve Microsoft gibi şirketlerin yeni startupları aktif olarak finanse etmesi, önümüzdeki yıllarda teknolojik manzaranın daha da değişeceğini ifade ediyor.

UnicornStartupYapay ZekaYatırımTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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