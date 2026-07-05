Paraguay baş antrenörü: "Bizde hayatin sınavlarından geçmiş futbolcular var"

·36·Spor
Paraguay baş antrenörü: "Bizde hayatin sınavlarından geçmiş futbolcular var"

Paraguay milli takımının baş antrenörü Gustavo Alfaro, 2026 Dünya Kupası Son 16 turunda Fransa'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından öğrencileri hakkında duygusal düşünceler paylaştı.

Uzmana göre, Paraguaylı futbolcular sahada yalnızca dünya yıldızlarına karşı değil, kendi hayatlarındaki ağır sınavlara karşı da mücadele ettiler.

Fransa'nın kadrosunda dünya yıldızları vardı

Alfaro, futbolcularının belirleyici maça hazır olduğunu belirterek, rakip kadrosunun gücüne özel vurgu yaptı.

Fransa'nın kadrosunda "Altın Top" için mücadele eden futbolcular ve Dünya Kupası tarihinin en iyi golcüsü olmaya çabalayan yıldızlar bulunduğunu hatırlattı.

Ancak antrenör, öğrencilerinin hayat hikayelerinin de herhangi bir futbol yıldızınınkinin aşağısı kalmadığını vurguladı.

"Onlar ağır sınavlardan geçtiler"

Alfaro'ya göre, Paraguay kadrosunda çocukluğunda büyük zorluklar yaşayan, hatta babasını tanımadan büyüyen futbolcular da var.

Uzman, öğrencilerinin kat ettiği yolla gurur duymasını gizlemedi.

"Bizde hayatta çok ağır sınavlar yaşamış futbolcular var," dedi Alfaro.

Galarza, Almanya ve Fransa'ya karşı oynadı

Antrenör, orta saha oyuncusu Matias Galarza'nın kariyerini örnek gösterdi.

"Daha önce Galarza 'River Plate' için bile oynayamıyordu. Şimdi ise Almanya ve Fransa'ya karşı sahaya çıktı," dedi Alfaro.

Ona göre bu, futbolcunun emeğinin ve teslim olmamasının en parlak kanıtlarından biri.

Kızı için kıyafet satmak zorunda kaldı

Alfaro, Paraguay kalecisi Orlando Hill'in zorlu hayat yolundan da bahsetti.

Ona göre, Hill bir zamanlar kızının hayatını kurtarmak için kıyafet satmak zorunda kalmıştı.

"Artık dünyadaki herhangi bir takım kadrosunda böyle bir kaleci olmasını ister," dedi antrenör.

Hill, Fransa'ya karşı oynanan maçta da birkaç tehlikeli şutu çelerek takımını birçok kez kaçınılmaz golden kurtardı.

Paraguay Dünya Kupası'ndan elendi

Paraguay, Son 16 turundaki Fransa maçında 0-1 mağlup oldu.

Maçtaki tek golü Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti. Böylece Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi sona erdi.

Ancak Alfaro'nun sözlerine göre, bu takımın gerçek zaferi yalnızca skorda değil. Onlar ağır hayat sınavlarını yenerek Dünya Kupası sahnesine kadar ulaştılar.

ParaguayGustavo AlfaroFransaMatias GalarzaRiver Plate
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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