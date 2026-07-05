Zlatan Ibrahimovic: "Paraguay'a karşı maçta dört kırmızı kart görürdüm"

·7·Spor
Zlatan Ibrahimovic: "Paraguay'a karşı maçta dört kırmızı kart görürdüm"

Futbol dünyasının en parlak ve açık yürekli yıldızlarından biri Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası kapsamındaki Fransa ve Paraguay milli takımları arasındaki karşılaşma sonrasında keskin görüşlerini paylaştı. İsveçli eski forvet güney amerikalıların sahada kaba hareketleri ve provokasyonlarına değinerek, fransız futbolcularının soğukkanlılığına yüksek not verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fransa milli takımı Paraguay karşısında 1:0 galip gelerek çeyrek final biletini kazanmış olsa da, maç teknik maharetten ziyade daha çok fiziksel mücadeleler ve "kirli oyunlar" ile akıllarda kaldı. Kylian Mbappe tarafından 70. dakikada atılan penaltı golü karşılaşmanın kaderini belirledi. Ancak maç boyunca Didier Deschamps'ın öğrencileri rakibin durmaksızın baskısı ve provokasyonları altında kaldılar.

Ibrahimovic'in beklenmedik itirafı

Fox Sports yayınına verdiği röportajda Ibrahimovic, eğer kendisi sahada olsaydı, böyle bir durumda duygularını kontrol edemeyeceğini kabul etti. Goal.com haberine göre, efsanevi forvet Paraguay'ın oyun tarzını eleştirerek, karakterinin bu tür provokasyonlara tahammül etmeyeceğini vurguladı.

"Bugün onlar için tamamen farklı bir meydan okumaydı. Temel görev provokasyona kapılmamak, sakinliği korumak ve dengesini kaybetmemekti. Rakibin oyunlarına kanmamak gerekiyordu. Ben bu maçta en az dört kırmızı kart görürdüm! Belki birilerini hastaneye yollardım... Ben gerçek futbol oynamayı severim, birinin bilerek sinirime dokunmasını sevmem", — diye vurguladı Zlatan Ibrahimovic.

İstatistiksel verilere göre, Paraguay milli takımı maç boyunca 13 kez kaba faul yaptı ve ağırlıklı olarak Fransız forvetleri hedef aldı. İlginç olan şu ki, güney amerikalılar maçı tek bir sarı kart bile görmeden tamamladılar, oysa Fransa temsilcileri üç kez uyarıldı. Bu durum hakemlik konusunda da birçok soruyu gündeme getirdi.

Şampiyonlara özgü sakinlik

Ibrahimovic'e göre, Fransa milli takımının gösterdiği soğukkanlılık onların şampiyonluğa layık olduğunun göstergesidir. Les Bleus temsilcilerinin rakiple tartışmak yerine, kendi işlerini profesyonel bir düzeyde yapmasını özel olarak takdir etti.

"Fransa sakinlik gösterdi, gevşemediler. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. Rakibin yüzüne bakıp sadece gülümsediler. Bu en iyi cevap — gülümsemek, gol atmak, kazanmak ve taraftarlarla kutlama yapmak. İşte böyle cevap vermek gerekiyor", — diye ekledi eski forvet.

Bu galibiyet Fransa için sadece bir sonraki tur biletini değil, aynı zamanda psikolojik üstünlüğü de sağladı. Zlatan gibi deneyimli futbolcuların bu tür takdiri takımın turnuvadaki prestijini daha da artırması şüphesiz. Artık Fransa çeyrek finalde daha ciddi sınavlara hazırlanıyor.

Zlatan IbrahimovicKylian MbappeFransaDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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