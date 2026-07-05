Dünya Kupası 2026: Bugünkü iki son 16 tur maçı için kesin tahminler

1–4 Temmuz tarihlerinde oynanan play-off maçları için yaptığımız üst üste 11 tahmin doğru çıktı. Şimdi dikkatler, 6 Temmuz gecesi oynanacak olan Brezilya — Norveç ve Meksika — İngiltere karşılaşmalarına çevriliyor.

Futbolda kesin garanti yoktur. Tek bir kırmızı kart, penaltı veya VAR kararı tüm senaryoyu altüst edebilir. Ancak takımların mevcut form durumları ve oyun tarzları göz önüne alındığında, bugünkü seçimlerimiz hazır.

Brezilya — Norveç: Gollü bir mücadele bekleniyor

Brezilya, bir önceki turda Japonya'yı zorlanarak mağlup etti. Norveç ise Fildişi Sahili karşısında Erling Haaland'ın geç gelen golüyle bir üst tura yükseldi.

Brezilya, turnuva boyunca hücumda giderek daha güvenli hareket ediyor. Takım, Japonya'ya karşı yedi isabetli şut attı ve grup aşamasındaki her maçta kaleyi en az beş kez yokladı. Norveç savunması ise Dünya Kupası'nda henüz kalesini gole kapatamadı.

Öte yandan, Norveç'i basit bir rakip olarak görmek hata olur. İskandinavlar dört maçta ortalama 2,5 gol atıyor. Haaland, Antonio Nusa ve Alexander Sørloth, Brezilya savunmasına ciddi baskı kurma kapasitesine sahip. Norveç'in turnuvadaki tüm maçlarında karşılıklı goller kaydedildi.

Brezilya'nın topa daha fazla hakim olması, Norveç'in ise hızlı hücumlar ve hava toplarına güvenmesi bekleniyor. Haaland fırsat bulabilir ancak kadro derinliği ve bireysel yetenek açısından üstünlük Brezilyalıların tarafında.

Ana tahmin: Brezilya çeyrek finale yükselir.

Muhtemel skor: Brezilya — Norveç 2:1.

Meksika — İngiltere: Tek bir gol belirleyici olabilir

Bu gece tahmini en zor maç olabilir. Meksika, turnuvadaki dört maçının tamamını kazanarak sekiz gol attı ve henüz kalesinde gol görmedi. Son aşamada ev sahipleri Ekvador'u 2:0 mağlup etti.

İngiltere ise Kongo DR karşısında geriye düşmesine rağmen Harry Kane'in golleriyle 2:1 galip geldi. İngilizler Dünya Kupası'nda çok pozisyon yaratıyor ancak bu fırsatları gole çevirme konusunda her zaman istikrarlı değiller.

Meksika, kendi sahasındaki taraftar baskısı ve disiplinli savunmasıyla İngiltere'ye büyük sorunlar çıkaracaktır. Bu nedenle açık ve çok gollü bir futboldan ziyade, temkinli bir taktik savaş beklemek daha mantıklı.

İngiltere'nin temel avantajı, kritik anlarda sonuç alabilen oyuncularının çokluğu. Kane, Jude Bellingham ve Bukayo Saka gibi isimler için tek bir fırsat yeterli olabilir. Ancak Declan Rice, Reece James ve Jarell Quansah maç öncesi şüpheli listede.

Meksika savunmada uzun süre daha direnebilir ancak 90 dakika boyunca İngiltere baskısını tamamen durdurmak kolay olmayacaktır.

Ana tahmin: İngiltere çeyrek finale yükselir.

Muhtemel skor: Meksika — İngiltere 0:1.

Final seçimlerimiz

Brezilya — Norveç: 2:1

Meksika — İngiltere: 0:1

Çeyrek finale yükselenler: Brezilya ve İngiltere

En güvenilir seçim skor tahmini değil, şudur: Brezilya ve İngiltere'nin bir üst tura yükselmesi. Skor tahminlerinde risk her zaman yüksektir: top yuvarlaktır ve VAR senaryo yazmaya devam ediyor.