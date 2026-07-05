Mujtaba Hamenei Babasının Cenaze Törenine Neden Katılmadı?

·129·Dünya
Mujtaba Hamenei Babasının Cenaze Törenine Neden Katılmadı?

İran'da merhum dini lider Ali Hamenei için veda törenleri devam ediyor. Ülkenin beş şehrinde düzenlenen cenaze etkinliklerinin 9 Temmuz'a kadar sürmesi planlanıyor.

Ancak mevcut dini lider Mujtaba Hamenei, bugüne kadar babasının veda törenlerinde görülmedi. Bu konu hakkında Nur.kz yayını, The New York Times verilerine dayanarak haber verdi.

Daha önce, Ali Hamenei'nin cenaze töreni organizasyon komitesi başkanı Akbar Purjamshidiyon, Mujtaba Hamenei'nin törene katılıp katılmama kararının onun yetki alanında olmadığını belirtmişti.

The New York Times yayınının İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'ndaki iki anonim kaynağına göre, Mujtaba Hamenei'nin güvenlik servisi, onun halk önünde görünmesinin İsrail tarafından olası bir suikast düzenlenmesine veya hareket güzergahı üzerinden gizli konumunun tespit edilmesine yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Bu nedenle cenaze törenlerine katılmasına izin verilmedi.

Yayın, Mujtaba Hamenei'nin törenin bazı bölümlerine katılma isteğini belirttiğini kaydetti. Özellikle, 9 Temmuz'da Meşhed şehrindeki İmam Rıza türbesinde yapılması planlanan törene katılarak babası için cenaze duası okumayı planladığı belirtildi.

İranlı yetkililer, Mujtaba Hamenei'nin cenaze törenlerine katılmamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama veya beyanat vermedi.

Mojtaba KhameneiAli KhameneiİranThe New York Timesİsrail
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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