Real Madrid, Denzel Dumfries Transferini Resmen Açıkladı

Real Madrid, sağ bek Denzel Dumfries'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Hollandalı futbolcu ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli olan bir sözleşme imzalandı.

Böylece "Los Blancos", savunma hattını deneyimli ve hücumcu bir futbolcuyla güçlendirmiş oldu.

Transfer bedeli 20 milyon Euro

Daha önce medya, Real Madrid'in 30 yaşındaki savunmacı için Inter'e 20 milyon Euro ödeyeceğini bildirmişti.

Transfermarkt portalı ise Dumfries'in güncel piyasa değerini 25 milyon Euro olarak belirlemişti. Bu durum, Madrid ekibinin futbolcuyu piyasa değerinin altında bir bedelle transfer etmiş olabileceğini gösteriyor.

Inter formasıyla 207 maça çıktı

Denzel Dumfries, 2021 yazından beri Inter forması giyiyordu.

Bu süre zarfında Hollandalı futbolcu tüm kulvarlarda:

207 maça çıktı;

27 gol attı;

28 asist yaptı.

Bu istatistikler, onun sadece savunmada değil, hücumda da etkili olabildiğini kanıtlıyor.

İtalya'da beş kupa kazandı

Dumfries, Inter ile iki kez İtalya şampiyonu oldu. Ayrıca üç kez ülke kupasını kazandı.

Şimdi ise savunmacı, kariyerine dünyanın en ünlü kulüplerinden biri olan Real Madrid'de devam edecek.

Real Madrid'in sağ kanadı güçlendi

Dumfries; hızı, fiziksel gücü ve hücumlara aktif katılımıyla öne çıkıyor. Transferi, Real Madrid'e sağ kanatta yeni taktiksel imkanlar sunacak.

Madrid taraftarları şimdi Hollandalı futbolcunun İspanya'daki çıkış maçını bekliyor. Kulüp ise bir başka güçlü transferle kadrosunu daha da sağlamlaştırdı.