Kayalıklardaki Gizemli Mağara Bilim İnsanlarını Şaşırtmaya Devam Ediyor

·4·Dünya
Kayalıklardaki Gizemli Mağara Bilim İnsanlarını Şaşırtmaya Devam Ediyor

Galler kıyılarındaki kayalıkların derinliklerinde yer alan Culver Hole adlı gizemli mağara, yüzyıllardır tarihçileri hayrete düşürüyor. Bu yer hakkında korsanlar, kaçakçılar ve gizli geçitlerle ilgili efsaneler halk arasında hâlâ yaşamaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, bu yapının kim tarafından, ne zaman ve ne amaçla inşa edildiği konusunda kesin bir cevaba sahip değil.

Gower Unearthed organizasyonunun yöneticisi Helen Nicholas, bu mağarayı ilk kez altı yaşındayken babasıyla gördüğünü hatırlıyor. Kayalıklar arasındaki bir dönüşten sonra taş duvarları ve farklı şekillerdeki pencereleri gördüğünde, burayı "kayanın içindeki bir kale" olarak hayal ettiğini söylüyor.

Birçok kişi yapının bir güvercinlik olduğunu düşünüyor; çünkü içinde kuşlar için uygun raflar bulunuyor. Ancak Gower Society ve National Trust gönüllüsü Ruth Ridge bu fikre şüpheyle yaklaşıyor.

«Eğer burası sadece bir güvercinlik olsaydı, neden ulaşılması bu kadar zor bir yere inşa etsinler? Hâlâ kimin ve ne amaçla inşa ettiğini bilmiyoruz», diyor.

Helen'e göre, mağaraya girişin kendisi bile tehlikeli. Aşağıda dalgaların dövdüğü deniz, nemli hava ve yankılar buraya daha da gizemli bir atmosfer katıyor. Bu nedenle, burayı gören bir kişi burayı kolayca kaçakçıların saklandığı bir sığınak olarak hayal edebilir.

Bazı anlatılarda, ünlü kaçakçı John Lucas'ın bu mağarayı kullandığı söylenir. Hatta bazı kaynaklarda "korsan" olarak da anılır. Ancak bu iddiaları doğrulayan güvenilir kanıtlar henüz bulunamadı.

Araştırmacıların görüşüne göre, yapı 13. veya 14. yüzyıla ait olabilir. Ayrıca, kayanın tepesinde bir zamanlar bir kale olduğuna dair rivayetler de mevcut. Fakat arkeolojik açıdan bunu kanıtlayan delillere rastlanmadı.

Uzmanları şaşırtan bir diğer nokta ise yapının günümüze kadar iyi korunmuş olmasıdır. Deniz rüzgarları ve sert dalgaların etkisine rağmen, tuğla duvarlar hâlâ sağlam duruyor. Pencerelerin üst kısmındaki süslemeler ve özenle işlenmiş tuğlalar, inşaata özel bir önem verildiğini gösteriyor.

Bu nedenle bilim insanları, bu yapının sadece bir güvercinlik görevi gördüğüne tam olarak inanmıyor. Onlara göre, Culver Hole hâlâ cevabı bulunamamış en ilginç tarihi gizemlerden biri olmaya devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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