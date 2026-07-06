Cristiano Ronaldo, kariyerini noktalamasıyla ilgili sorulara sert yanıt verdi

·0·Spor
Cristiano Ronaldo, kariyerini noktalamasıyla ilgili sorulara sert yanıt verdi

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, geleceği hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, futbol kariyerini ne zaman noktalayacağına sadece kendisinin karar vereceğini vurguladı. 41 yaşındaki forvet, İspanya ile oynanacak kritik play-off karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında, uluslararası arenadaki geleceği hakkında açık konuştu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ronaldo, milli takımdaki yeri ve ilk 11'den kesilmesi hakkındaki tartışmalara değinirken, dış baskıların kendisini etkilemediğini belirtti. İfadesine göre, milli takıma 18 yaşında geldiğinden beri sürekli farklı baskılar altında oynadığını ve bu durumun kendisi için yeni olmadığını söyledi. Futbolcu, Roberto Martínez yönetimindeki takımda her koşulda önemli bir rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Son Dünya Kupası ve gelecek planları

Kariyerini noktalayacağı tarihi net olarak açıklamasa da Ronaldo, Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvanın kendisi için son Dünya Kupası olacağını resmen doğruladı. Yıldız oyuncu, "Bu benim son Dünya Kupam olacak. Ondan keyif almaya çalışıyorum. Umarım yarınki maç turnuvadaki son karşılaşmam olmaz" dedi.

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde forma giyen yıldız, bu turnuvanın duygusal açıdan kariyerinin en unutulmaz organizasyonu haline geldiğini itiraf etti. Taraftarların tutkusu ve desteğinin önceki şampiyonalardan çok farklı olduğunu belirtti.

Ronaldo, kendisine yönelik eleştirilere karşı sakin bir tutum sergiledi. Ona göre, yaş ilerledikçe insan olaylara karşı deneyim ve soğukkanlılıkla bakmayı öğreniyor. Futbolcu, başarılarından memnun olduğunu ve Dünya Kupası'nı kazanıp kazanmamasından bağımsız olarak futboldaki mirasının değişmeyeceğini ekledi.

"Hayatta her şeye ulaştım. Tanrı bana beklenmedik derecede çok şey verdi. Bu yüzden şu anın her dakikasından keyif almalıyım. Dünya Kupası'nı kazansam da kazanmasam da ben yine aynı Cristiano olarak kalacağım" ifadelerini kullandı, ixbt.com tarafından aktarılan alıntıda.

Şu anda tüm dünya futbol kamuoyunun dikkati Portekiz ile İspanya arasındaki mücadeleye çevrilmiş durumda. Bu maç, Ronaldo'nun Dünya Kupalarındaki son dansının devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Futbolcu için temel hedef, takımına galibiyet getirmek ve kariyerindeki tek eksik olan prestijli kupaya doğru bir adım daha atmak.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıFutbolAl-Nassr
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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