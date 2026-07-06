Prenses Ingrid soyunma odasında Haaland'a sarıldı

·1·Spor
Prenses Ingrid soyunma odasında Haaland'a sarıldı

Norveç milli takımının Brezilya karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından soyunma odasında ilginç bir olay yaşandı.

Daily Mail'in haberine göre, Norveç tahtının varisi Prenses Ingrid Alexandra, milli takım oyuncularını tebrik etmek için soyunma odasına girdi ve maçın kahramanı Erling Haaland'a sarıldı.

Haaland, Brezilya karşısında duble yaptı

Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.

İskandinav ekibinin her iki golünü de Erling Haaland kaydetti. Böylece yıldız forvet, takımına Dünya Kupası çeyrek final biletini getiren ana kahraman oldu.

Kraliyet ailesi soyunma odasını ziyaret etti

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Prenses Ingrid Alexandra, kardeşi Prens Sverre Magnus ile birlikte Norveç milli takımının soyunma odasına girdi.

Kraliyet ailesi üyeleri futbolcuları büyük galibiyetten dolayı tebrik etti. Gelen bilgilere göre prenses, o sırada formasını çıkarmış olan Haaland'a da sarıldı.

Prenses Ingrid soyunma odasında Haaland'a sarıldı

Bu anlar sosyal medyada taraftarların büyük ilgisini çekti.

Prenses, Norveç'i temsil ediyor

Ingrid Alexandra, Dünya Kupası'nda Norveç kraliyet ailesini babası Veliaht Prens Haakon'un yerine temsil ediyor.

Haakon, eşinin geçirdiği cerrahi operasyon nedeniyle turnuvaya gidemedi ve evde kaldı.

Çeyrek finaldeki rakip İngiltere

Norveç milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Şimdi taraftarlar Haaland'dan yeni bir büyük performans bekliyor. Brezilya karşısında duble var, kraliyet tebriği de var; bir sonraki durak yarı final mi olacak, bunu İngiltere maçı gösterecek.

Erling HaalandNorveçDünya KupasıPrenses Ingrid AlexandraFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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