Carlos Queiroz Gana Milli Takımı'ndan ayrıldı

Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, Gana milli takımındaki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında takımla geçirdiği sürece, elde edilen sonuçlara ve Gana futbolunun geleceğine dair düşüncelerini dile getirdi.

«Ya kazanırsın ya da öğrenirsin»

Queiroz, futboldaki her sonucun insana bir ders vermesi gerektiğini vurguladı.

Teknik adam, «Hem futbol hem de hayat bize tek bir ebedi gerçeği öğretir: Ya kazanırsın ya da öğrenirsin» dedi.

Gana milli takımıyla elde edilen sonuçlardan gurur duyduğunu ancak her zaman daha yüksek hedeflere ulaşılması gerektiğini belirtti.

Queiroz, «Zirveye ulaşmak asla son durak olmamalı. O, daha büyük ve daha zorlu hedefler için bir başlangıç noktası olmalıdır» ifadelerini kullandı.

Gana futbolu saha dışında da değişmeli

Portekizli çalıştırıcıya göre, «Kara Yıldızlar»ın geleceği sadece sahadaki sonuçlara bağlı değil.

Ülkedeki yetenekli futbolcuları tespit etmek, korumak ve geliştirmek için uygun koşulların yaratılmasının önemine dikkat çekti.

«Takımın başarısı her şeyden önce saha dışında, yani Gana'nın yetenekli oyuncularını yetiştirmek ve geliştirmekle başlamalıdır» dedi.

Futbolculara ve taraftarlara teşekkür

Queiroz, Gana Futbol Federasyonu yönetimine milli takımda çalışma fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

Ayrıca futbolculara ve teknik ekibe cesaretleri, özverileri ve profesyonel yaklaşımları için teşekkürlerini sundu.

Deneyimli isim, «Ülkeye ve 'Kara Yıldızlar'a hizmet etmek benim için bir onur ve büyük bir mutluluktu» dedi.

Taraftarlara seslenen teknik direktör, sonuçların beklentileri karşılamadığını kabul etti. Ancak takımın Gana'nın onurunu layıkıyla savunduğunu ve uluslararası arenadaki itibarını yeniden kazanmaya çalıştığını belirtti.

Gana 2026 Dünya Kupası'nda nasıl bir performans sergiledi?

Gana milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasında üç maç oynadı.

«Kara Yıldızlar»:

Panama'yı 1-0 mağlup etti;

İngiltere ile 0-0 berabere kaldı;

Hırvatistan'a 1-2 mağlup oldu.

Takım play-off'a yükseldi ancak son 16 turunda Kolombiya'ya 0-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

«Teşekkürler Gana»

Queiroz, açıklamasını geleceğe dair umut dolu sözlerle noktaladı.

«Teşekkürler Gana. Bizim için yolculuk şimdi başlıyor» dedi.

Böylece Gana milli takımında Carlos Queiroz dönemi sona erdi. Şimdi federasyonun önünde yeni bir teknik direktör seçmek ve takımı bir sonraki büyük turnuvalara hazırlamak görevi bulunuyor.