Vinicius Junior, Brezilya milli takımındaki penaltı tartışmasına açıklık getirdi

Brezilya milli takımının Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e beklenmedik bir şekilde mağlup olarak (1:2) turnuvaya veda etmesi tüm futbol dünyasını sarstı. Bu karşılaşmadaki en tartışmalı konulardan biri, takımın yıldızı Vinicius Junior'ın neden kritik penaltıyı kullanmadığı oldu. Maçın ilk yarısında skor 0:0 iken kazanılan penaltı atışını Bruno Guimaraes kullandı ancak kaleci Orjan Nyland topu kurtarmayı başardı. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Bu başarısızlığın ardından taraftarlar ve uzmanlar Real Madridli oyuncuya yönelik eleştirilerde bulundu. Birçok kişi, takım kaptanını sorumluluktan kaçmakla suçladı. Goal.com'un haberine göre Vinicius Junior, bu konu hakkındaki sessizliğini bozarak penaltı atıcısı seçiminin kendi inisiyatifinde olmadığını açıkladı.

Teknik direktör kararı ve takım disiplini

"Neden penaltıyı ben kullanmadım? Çünkü bu teknik direktörün kararıydı. Asla sorumluluktan kaçmam veya saklanmam," dedi 25 yaşındaki futbolcu. Sözlerine göre, milli takım teknik heyeti tarafından belirlenen hiyerarşiye uymak profesyonel bir futbolcunun görevidir. Vinicius, kulüp kariyerinden örnek vererek, Real Madrid'de teknik direktör istediğinde her zaman penaltı noktasına gittiğini hatırlattı.

Kendisini bencillikle suçlayanlara yanıt veren futbolcu, takım çıkarlarını kişisel hırslarının üzerinde tuttuğunu belirtti. Yıldız oyuncu, "Burada alınan karara uydum. Bu, kendimi öne çıkarmaya çalışmadığım ve takım birliğine saygı duyduğum anlamına geliyor," diye ekledi.

Takım arkadaşına destek ve gelecek planları

Vinicius Junior, penaltıyı kaçıran takım arkadaşı Bruno Guimaraes'i de savundu. Bu hatanın orta saha oyuncusunun milli takım kariyerini olumsuz etkilememesini umduğunu ifade etti. Mağlubiyetin acı verici olmasına rağmen, teknik direktör Carlo Ancelotti ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve ona tamamen güvendiğini belirtti.

Brezilya, altıncı kez dünya şampiyonu olma hedefiyle turnuvaya favori olarak gelmişti. Ancak bu beklenmedik mağlubiyet 'Seleçao' taraftarlarını derin bir üzüntüye boğdu. Vinicius, röportajının sonunda tüm Brezilyalı taraftarlardan özür diledi.

"İleriye bakmalıyız. Bize her zaman inanan ve yanımızda olan 'torcida'dan (taraftarlar) sadece özür dileyebilirim. Brezilya uzun süredir kazanamadığı için içimizde büyük bir hayal kırıklığı var," diyerek sözlerini noktaladı Real Madrid'in yıldızı.