İnişe saniyeler kala uçağa havai fişek çarptı

·4·Dünya
İnişe saniyeler kala uçağa havai fişek çarptı

ABD'nin Chicago şehrinde inişe hazırlanan Delta Air Lines havayolu şirketine ait bir uçağa havai fişek çarptığı bildirildi. Olay sırasında uçakta 52 yolcu ve altı mürettebat bulunuyordu. Bu durum BBC tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre olay, 4 Temmuz akşamı Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Havalimanı'ndan Chicago'daki Midway Uluslararası Havalimanı'na yapılan uçuşun iniş aşamasında gerçekleşti.

Havayolu şirketinin açıklamasında, uçağın alçaldığı sırada bir havai fişekle çarpıştığı belirtildi. Buna rağmen uçak güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi ve kendi imkanlarıyla terminale ulaştı. Olayda yolcular ve mürettebattan yaralanan olmadı.

Pilotun ifadesine göre olay yaklaşık 61 metre irtifada meydana geldi.

Pilot, "Aşağıda patlayan şeyin basit bir piroteknik cihaz olmasını umuyoruz ancak şiddetli bir darbe net bir şekilde hissedildi" dedi.

Olaydan önce hava trafik kontrolörleri, pilotları havalimanı yakınında havai fişek gösterileri yapıldığı konusunda uyarmıştı.

Daha sonra Chicago polisi, uçağa tanımlanamayan bir cismin çarptığını ve bunun dış boyada hafif bir hasara yol açtığını açıkladı. Airbus A319 tipi uçak, inişin ardından teknik kontrolden geçirildi ve ciddi bir arıza tespit edilmedi.

Söz konusu olay, ABD genelinde milyonlarca insanın ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında havai fişek gösterileri düzenlediği güne denk geldi.

ABDChicagoDelta Air LinesHavacılıkHavai Fişek
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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