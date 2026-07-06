SSJ-100 uçaklarının motorları yenileniyor: Rus havacılığında büyük değişimler

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK), SSJ-100 yolcu uçaklarının ilk modifikasyonlarını modernize etmeye yönelik kapsamlı bir plan açıkladı. Bu program kapsamında, 50 ila 100 adet hava aracının Rus-Fransız ortak yapımı SaM146 motorları, tamamen yerli PD-8 üniteleriyle değiştirilecek. Bu adım, Rus sivil havacılığının sürdürülebilirliğini sağlama yolunda stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

OAK Başkanı Vadim Badexa'nın "Innoprom" fuarı kapsamında yaptığı açıklamaya göre, motor değiştirme zorunluluğu SaM146 modellerinin teknik ömrünün sınırlı olmasından kaynaklanıyor. Şu anda PD-8 motorlarıyla donatılmış SSJ-100 modifikasyonunun sertifikasyon süreçleri devam ediyor. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu program kapsamındaki temel Ar-Ge çalışmaları 2026–2027 yılları için planlanıyor.

Aviyonik ve yabancı sistemlerin akıbeti

İlginç bir nokta ise şirketin uçaklardaki yabancı aviyonik sistemleri değiştirmeyi planlamamasıdır. Badexa, yurt dışında üretilen sistemlerin şu anda sorunsuz çalıştığını ve bunların bakımında ciddi bir zorluk yaşanmadığını vurguladı. Bu durum, Rusya'da işletilen diğer yabancı uçaklardaki aviyonik bakımına benzer şekilde devam ettirilecek.

Uzmanlara göre, SSJ-100 uçaklarının uzun vadeli kullanımında asıl engel motorlardı. PD-8 motorlarına geçişle birlikte bu sorun uzun yıllar boyunca çözülecek ve uçakların uçuş güvenliği ile ekonomik verimliliği artacak. Bu durum, bölgesel uçuşların sürekliliğini sağlamada önemli bir rol oynayacak.

Finansman ve proje maliyeti

Motor değişim maliyetlerinin doğrudan havayolu şirketlerinin kendi kaynaklarından karşılanması öngörülüyor. OAK yönetimi, bu modernizasyon maliyetinin taşıyıcılar için makul seviyede olacağını ve bu işler için federal bütçeden doğrudan fon ayrılmasının gerekmediğini belirtti.

Ayrıca Vadim Badexa, daha önce medyada yer alan program maliyetinin 115 milyar ruble olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ona göre bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Motorların ve modernizasyon çalışmalarının maliyeti net bir şekilde belirlenmiş olup, on milyarlarca veya yüz milyarlarca ruble gerektirecek kadar büyük değil, bu tür standart havacılık işleriyle orantılıdır.

Bu güncelleme, Rus havacılık endüstrisinin ithal ikamesi politikasındaki önemli bir aşama olup, uzun vadede uçak filosunun teknik destek maliyetlerini düşürmeye hizmet edecektir.