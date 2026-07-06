Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Erling Haaland neden Messi ve Ronaldo seviyesine ulaşamaz?

Modern futbolda Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi genç yıldızların parlaması, spor kamuoyunda yeni bir dönemin başladığına dair tartışmaları alevlendirdi. Ancak birçok uzman ve eski futbolcu, bu yeteneklerin Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun belirlediği "ilahi" standartlara ulaşabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Özellikle Portekiz'in Sporting kulübünün eski oyuncusu Tonito, yeni nesil temsilcileri için temel engelin yetenek değil, istikrar olduğunu vurguladı. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, neredeyse yirmi yıl boyunca dünya futbolunun tahtını kimseye bırakmadılar. Onların kırdığı rekorlar ve elde ettiği başarılar, çoğu kişi için imkansız görünüyordu. Goal.com'un haberine göre Tonito, yeni yıldızlar ne kadar güçlü olursa olsun, seviyelerini on yıllar boyunca aynı tempoda koruyup koruyamayacaklarının sorgulanması gerektiğini belirtti. Ona göre bu iki efsane, futbol tarihinde eşsiz bir zirveye ulaştı ve onlara yaklaşmak için sadece birkaç sezon parlak bir performans sergilemek yeterli değil.

İstikrar — büyüklüğün ölçütü

Lamine Yamal, Barcelona ve İspanya milli takımı formasıyla birçok rekor kırdı, Euro 2024 turnuvasını kazandı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi. Ancak Tonito'nun belirttiği gibi, asıl sınav şimdi başlıyor. Erling Haaland ve Kylian Mbappe de kulüplerinde golcülük yeteneklerini sergiliyorlar, ancak temel görevleri bu tempoyu en az 15 yıl boyunca korumaktır. Eski orta saha oyuncusu, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo başka bir boyutta. Diğer futbolcular hakkında konuşmadan önce, bu seviyeyi kaç yıl koruyabileceklerini görmemiz lazım" diyor.

Günümüzde futbol dünyası yeni bir aşamaya geçti. Yeni nesil temsilcileri, kendi aralarındaki rekabetle o iki "tanrı"nın elde ettiği başarıları tekrarlamaya çalışıyor. Tonito'ya göre, Messi ve Ronaldo'nun aynı dönemde ortaya çıkması ve bu kadar uzun süre üst düzeyde oynaması futbol tarihinde nadir görülen bir olaydır. Yanılıyor olabileceğini kabul etse de, gelecekte birinin bu sonuçları tekrarlayabileceğine inanmıyor.

İspanya ve Portekiz karşılaşması öncesi analizler

Yaklaşan İspanya ve Portekiz karşılaşması öncesinde Tonito, "La Roja" kadrosundaki değişikliklere de değindi. Lamine Yamal takımın ana tehlike kaynağı olmaya devam etse de, Nico Williams'ın fiziksel durumu ve form düşüklüğü, Luis de la Fuente'nin takımının hücum dinamiklerini değiştirebilir. Nico Williams sahada olmazsa, İspanya daha çok top kontrolüne dayanan ve dikey hücumlardan vazgeçen bir takıma dönüşecektir.

Sonuç olarak, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi futbolcular kendi dönemlerinin en iyisi olmaya adaylar. Ancak futbol dünyasında "ölümsüzler" arasına girmek için sadece kupa kazanmaları değil, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi onlarca yıl boyunca oyunlarıyla taraftarları büyülemeleri gerekiyor. Şimdilik yeni nesil, sadece o zirveye ulaşmaya çalışan yolcular olarak kalıyor.