Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Erling Haaland neden Messi ve Ronaldo seviyesine ulaşamaz?

·120·Spor
Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Erling Haaland neden Messi ve Ronaldo seviyesine ulaşamaz?

Modern futbolda Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi genç yıldızların parlaması, spor kamuoyunda yeni bir dönemin başladığına dair tartışmaları alevlendirdi. Ancak birçok uzman ve eski futbolcu, bu yeteneklerin Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun belirlediği "ilahi" standartlara ulaşabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Özellikle Portekiz'in Sporting kulübünün eski oyuncusu Tonito, yeni nesil temsilcileri için temel engelin yetenek değil, istikrar olduğunu vurguladı. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, neredeyse yirmi yıl boyunca dünya futbolunun tahtını kimseye bırakmadılar. Onların kırdığı rekorlar ve elde ettiği başarılar, çoğu kişi için imkansız görünüyordu. Goal.com'un haberine göre Tonito, yeni yıldızlar ne kadar güçlü olursa olsun, seviyelerini on yıllar boyunca aynı tempoda koruyup koruyamayacaklarının sorgulanması gerektiğini belirtti. Ona göre bu iki efsane, futbol tarihinde eşsiz bir zirveye ulaştı ve onlara yaklaşmak için sadece birkaç sezon parlak bir performans sergilemek yeterli değil.

İstikrar — büyüklüğün ölçütü

Lamine Yamal, Barcelona ve İspanya milli takımı formasıyla birçok rekor kırdı, Euro 2024 turnuvasını kazandı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi. Ancak Tonito'nun belirttiği gibi, asıl sınav şimdi başlıyor. Erling Haaland ve Kylian Mbappe de kulüplerinde golcülük yeteneklerini sergiliyorlar, ancak temel görevleri bu tempoyu en az 15 yıl boyunca korumaktır. Eski orta saha oyuncusu, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo başka bir boyutta. Diğer futbolcular hakkında konuşmadan önce, bu seviyeyi kaç yıl koruyabileceklerini görmemiz lazım" diyor.

Günümüzde futbol dünyası yeni bir aşamaya geçti. Yeni nesil temsilcileri, kendi aralarındaki rekabetle o iki "tanrı"nın elde ettiği başarıları tekrarlamaya çalışıyor. Tonito'ya göre, Messi ve Ronaldo'nun aynı dönemde ortaya çıkması ve bu kadar uzun süre üst düzeyde oynaması futbol tarihinde nadir görülen bir olaydır. Yanılıyor olabileceğini kabul etse de, gelecekte birinin bu sonuçları tekrarlayabileceğine inanmıyor.

İspanya ve Portekiz karşılaşması öncesi analizler

Yaklaşan İspanya ve Portekiz karşılaşması öncesinde Tonito, "La Roja" kadrosundaki değişikliklere de değindi. Lamine Yamal takımın ana tehlike kaynağı olmaya devam etse de, Nico Williams'ın fiziksel durumu ve form düşüklüğü, Luis de la Fuente'nin takımının hücum dinamiklerini değiştirebilir. Nico Williams sahada olmazsa, İspanya daha çok top kontrolüne dayanan ve dikey hücumlardan vazgeçen bir takıma dönüşecektir.

Sonuç olarak, Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi futbolcular kendi dönemlerinin en iyisi olmaya adaylar. Ancak futbol dünyasında "ölümsüzler" arasına girmek için sadece kupa kazanmaları değil, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi onlarca yıl boyunca oyunlarıyla taraftarları büyülemeleri gerekiyor. Şimdilik yeni nesil, sadece o zirveye ulaşmaya çalışan yolcular olarak kalıyor.

Lionel MessiCristiano RonaldoLamine YamalKylian MbappeErling Haaland
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Prenses Ingrid soyunma odasında Haaland'a sarıldıPrenses Ingrid soyunma odasında Haaland'a sarıldıBugün, 15:01Cristiano Ronaldo, kariyerini noktalamasıyla ilgili sorulara sert yanıt verdiCristiano Ronaldo, kariyerini noktalamasıyla ilgili sorulara sert yanıt verdiBugün, 14:572026 Dünya Kupası gol krallığı: Üç yıldız liderliği paylaşıyor2026 Dünya Kupası gol krallığı: Üç yıldız liderliği paylaşıyorBugün, 13:22Carlo Ancelotti Brezilya'yı 2030'a kadar çalıştıracakCarlo Ancelotti Brezilya'yı 2030'a kadar çalıştıracakBugün, 13:19Thomas Tuchel FIFA kararına tepkili: Harry Kane yardım istemek için Donald Trump'a mı başvuracak?Thomas Tuchel FIFA kararına tepkili: Harry Kane yardım istemek için Donald Trump'a mı başvuracak?Bugün, 13:15Jude Bellingham, Meksika galibiyetinin ardından taraftarları kutlamaya davet ettiJude Bellingham, Meksika galibiyetinin ardından taraftarları kutlamaya davet ettiBugün, 12:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı