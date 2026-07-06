Station F Avrupa'nın yapay zeka merkezi haline geliyor: F/ai programının yeni aşaması

Fransız milyarder Xavier Niel tarafından kurulan Paris'teki ünlü startup merkezi Station F, F/ai hızlandırma programının yeni aşamasına hazırlanıyor. Bu projenin, Avrupa'daki en umut verici yapay zeka (AI) startup'ları için bir sıçrama tahtası görevi görmesi bekleniyor. Bu yılın ocak ayında başlatılan programın ikinci sezonu eylül ayında start alacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

F/ai programının temel amacı, yapay zeka alanında çalışan genç ekiplerin birkaç hafta içinde ilk ürünü oluşturmaktan gerçek gelir elde etme aşamasına geçmelerine yardımcı olmaktır. 500 bin metrekareden fazla alanı kapsayan Station F, sadece bir ortak çalışma alanı değil, aynı zamanda küresel teknolojik ekosistemin merkezi bir parçası haline geldi. TechCrunch'a verdiği röportajda merkez direktörü Roxanne Varza, bu kompleksin etkisinin fiziksel sınırların çok ötesinde olduğunu vurguladı.

Station F, her yıl bünyesine kattığı yaklaşık 1000 şirket arasından en güçlü 40 tanesini seçiyor (Future 40). Dikkat çekici olan ise, 2024 listesindeki neredeyse tüm ekiplerin iş süreçlerine yapay zeka teknolojilerini entegre etmiş olmasıdır. Bu durum, modern teknoloji pazarında AI'nın ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun kanıtıdır.

Küresel iş birliği ve büyük yatırımlar

Bu startup merkezi sadece genç girişimcileri desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda 2022'den bu yana Future 40 listesine giren umut verici projelerin hissedarı haline geliyor. Station F, itibarı ve Xavier Niel'in bağlantıları sayesinde Avrupa teknoloji sahnesinin önemli bir noktası haline geldi. Merkezin 2017'den bu yana 11 kez başkanlar tarafından ziyaret edilmesi ve Emmanuel Macron'un sürekli ilgisi de bunu doğrulamaktadır.

F/ai programının ilk aşaması, dünyanın en büyük teknoloji devleri tarafından desteklendi. Bunlar arasında şu şirketler yer alıyor:

Google, Meta ve Microsoft

OpenAI, Anthropic ve Mistral AI

NVIDIA ortakları olan AMD ve Qualcomm

AWS ve Hugging Face

Yeni açıklanan bilgilere göre, programın ikinci aşamasına Eleven Labs, Nebius, Rippling, OpenRouter, HubSpot ve GitHub gibi popüler markalar da katılıyor. Roxanne Varza'ya göre temel amaç, Avrupa'da faaliyetlerine başlamak isteyen AI startup'ları için tüm büyük oyuncularla bağlantı kurmayı mümkün olduğunca kolaylaştırmaktır.

Programın etkinliği şimdiden kendini kanıtlıyor. Örneğin, ilk sezon mezunlarından biri olan Alpic ekibi, Deel tarafından düzenlenen The Pitch yarışmasının küresel finalini kazandı. Bir diğer startup olan Rippletide ise OpenAI Codex Hackathon yarışmasında birinciliği elde ederek uluslararası düzeyde tanındı. Bu tür başarılar, Paris'in yakın gelecekte yapay zeka alanında Silikon Vadisi'ne layık bir rakip olabileceğini gösteriyor.