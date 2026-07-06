Redmi Note 17 serisi ilk kez tanıtıldı: 9000 mAh batarya ve yeni tasarım

·69·Teknoloji
Redmi Note 17 serisi ilk kez tanıtıldı: 9000 mAh batarya ve yeni tasarım

Özbekistan akıllı telefon pazarında en çok satanlar arasında yer alan Redmi Note serisi yenilenmeye hazırlanıyor. Beklenen Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modellerinin ilk resmi teaser görselleri internete sızdı. Bu cihazların sadece dış tasarımlarıyla değil, teknik yetenekleri, özellikle de batarya kapasiteleriyle kullanıcıları şaşırtması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, Redmi markası yeni nesilde kamera bloğunun tasarımını kökten değiştirdi. Geçen yılki modellerde kameralar arka panelin üst kısmında ortalanmışken, Redmi Note 17 serisinde modüller sol üst köşeye taşındı. Tasarımdaki bu değişiklik, cihazlara daha modern ve kompakt bir görünüm kazandırdı.

Teknik özellikler ve ekran yetenekleri

İçeriden gelen bilgilere göre, her iki akıllı telefon da 6,83 inçlik düz OLED ekranlarla donatılacak. Ekranların 1,5K çözünürlüğü destekleyeceği belirtiliyor ki bu, orta segment cihazlar için oldukça yüksek bir değer. Ayrıca modeller, Android 16 tabanlı en güncel HyperOS 3.1 arayüzü ile çalışacak.

Temel Redmi Note 17 modeli, Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisine ve 67 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Cihazın ana kamerası 50 MP modülden oluşuyor. Pro versiyon ise daha güçlü olan Snapdragon 6 Gen 5 çipiyle donatılacak. En dikkat çekici nokta ise, Redmi Note 17 Pro modeline yaklaşık 9000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirileceğinin tahmin edilmesi.

Redmi Note 17 Pro Max: Gerçek bir rekortmen

Serinin en üst segmentinde yer alacak Redmi Note 17 Pro Max modeli hakkında da ilk bilgiler paylaşıldı. Bu akıllı telefon, MediaTek Dimensity 7500 platformunda çalışacak ve 200 MP profesyonel kamera ile donatılacak. En önemlisi, bataryasının 10.100 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor; bu durum akıllı telefon pazarında yeni bir standart belirleyebilir.

Yeni akıllı telefonlar aşağıdaki ortak özelliklere sahip olacak:

  • Stereo hoparlörler ve yüksek kaliteli ses sistemi;
  • Suya ve toza dayanıklı gövde;
  • Geliştirilmiş gece çekim modları;
  • Hızlı ve enerji tasarruflu bellek modülleri.

Redmi Note 17 serisinin resmi tanıtımının bu ayın sonuna kadar Çin'de gerçekleşeceği doğrulandı. Bu modellerin global versiyonlarının pazara biraz daha geç girmesi bekleniyor, ancak uygun fiyatları ve yüksek batarya ömürleri şimdiden kullanıcıların dikkatini çekiyor.

RedmiAkıllı TelefonTeknolojiAndroidXiaomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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