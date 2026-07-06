Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo'nun sahada olmamasını tercih ederdim"

Dünya futboluseverleri, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bir başka "İber Derbisi"ne tanıklık edecek. İspanya ve Portekiz milli takımları arasındaki kıran kırana mücadele öncesinde İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente düşüncelerini paylaştı. De la Fuente, rakip kadroda 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo gibi tehlikeli bir golcünün bulunmasının İspanya savunması için ciddi bir sınav olacağını belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Goal.com'un haberine göre, De la Fuente, Portekiz kaptanının hala maçın kaderini belirleme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Ronaldo kariyerinin son aşamasında olmasına rağmen, İspanyol teknik adam onu hala en büyük tehdit kaynağı olarak görüyor. Teknik direktör, Ronaldo'nun sahada olmamasını tercih edeceğini ancak yine de oynamasını beklediğini açıkça ifade etti.

Tarihin en iyilerinden biri

"Cristiano'ya ve onun gibi karaktere, büyük hırslara sahip insanlara hayranım. Herkes için bir örnek teşkil ediyor. Yeteneği ve ustalığıyla her an maçın kaderini değiştirebilir. Dürüst olmak gerekirse, bize karşı oynamamasını tercih ederdim ama sahada olacağını düşünüyorum. Tarihin en büyük futbolcularından birinin oyunundan keyif alacağız ve onu durdurmaya çalışacağız" dedi Luis de la Fuente.

Şu anda Al-Nassr kulübünün formasını giyen Ronaldo hakkındaki tartışmalar durulmuyor. Bazı uzmanlar yaşının Roberto Martinez yönetimindeki takımın hızını olumsuz etkilediğini iddia etse de, İspanya kampında bu görüşe katılmıyorlar. Özellikle Barcelona orta sahası Gavi de tecrübeli golcünün hala tehlikeli olduğunu vurguladı.

Son dans ve sorumluluk

Bu karşılaşma sadece çeyrek final bileti değil, aynı zamanda duygusal açıdan da büyük önem taşıyor. Real Madrid ve Manchester United'ın eski yıldızı için bu turnuva kariyerindeki son Dünya Kupası olma niteliğini taşıyor. 41 yaşındaki golcü, her play-off maçına son savaşı gibi bakıyor. Bu durumun motivasyonunu daha da artıracağı şüphesiz.

İspanyol savunmacılar için temel görev, bir saniye bile konsantrasyon kaybı yaşamamak. De la Fuente, öğrencilerine Ronaldo'ya boş alan bırakmamaları konusunda talimat verdi. Ona göre, bu seviyedeki yıldızlara verilen küçük bir fırsat bile golle sonuçlanabilir. Bununla birlikte teknik adam, savunmacılarına güvendiğini ve durumu kontrol edebileceklerini ekledi.

Cristiano Ronaldo ise eleştirilere yanıt olarak milli takımdaki rolünün hala önemli olduğunu belirtiyor. "Ne zaman duracağıma başkaları değil, ben karar veririm" diyen golcü, İspanya karşısında sözünü söylemeye hazır. Artık tüm gözler, iki dev takım arasındaki kıran kırana mücadelenin yaşanacağı Arlington'daki AT&T Stadyumu'na çevrilmiş durumda.