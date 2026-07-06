Henry'den Neymar'a duygusal mesaj

·87·Spor
Henry'den Neymar'a duygusal mesaj

Fransa milli takım efsanesi Thierry Henry, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Neymar hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. Henry, sonuçlara veya oyuncunun kariyerinin nasıl bittiğine değil, Brezilyalı yıldızın futbola kattıklarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Henry, Neymar'ın milyonlarca çocuğu futbola aşık ettiğini ve taraftarlara unutulmaz anlar yaşattığını belirtti.

«Onun oyununu izlemek için para ödemeye hazırdım»

1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonu, Neymar'ın oyununu her zaman büyük bir ilgiyle takip ettiğini itiraf etti.

«Onun oyununu izlemek için bizzat para ödemeye hazırdım. O, tüm dünyayı futbola aşık etti. Her çocuk Neymar olmayı hayal etti» dedi Henry.

Fransız eski forvet, Neymar'ı sadece goller ve kupalar üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını vurguladı.

Henry sonuçlardan değil, mirastan bahsetti

Henry, 2026 Dünya Kupası'ndaki mağlubiyet veya Neymar'ın geleceği hakkında tartışmak istemediğini söyledi.

The Touchline'ın aktardığına göre Henry, «Dünya Kupası veya kariyerinin nasıl bittiği hakkında konuşmak istemiyorum. Onun futbola yaptığı katkılardan bahsetmek istiyorum» ifadelerini kullandı.

Ona göre Neymar, tekniği, çalımları ve izlemesi keyifli hareketleriyle koca bir nesli etkiledi.

«O her zaman olağanüstü bir oyuncu olarak kalacak»

Henry, Brezilyalı yıldıza futbolseverlere yaşattığı parlak anlar için teşekkür etti.

«Neymar vardı ve her zaman olağanüstü yetenekli bir oyuncu olarak kalacak. Bize muhteşem anlar yaşattığın için teşekkürler» dedi.

Bu sözler, Neymar'ın milli takımdaki geleceğinin tartışıldığı bir dönemde taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Brezilya turnuvaya erken veda etti

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bu sonucun ardından Neymar'ın milli takımdaki geleceği yeniden gündeme geldi. Ancak Henry için bir şey kesin: Hangi karar alınırsa alınsın, Neymar'ın futbol tarihindeki yeri ve taraftarlara verdiği duygular unutulmayacak.

Sizce Neymar, Brezilya milli takımında oynamaya devam etmeli mi?

NeymarThierry HenryDünya KupasıBrezilyaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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