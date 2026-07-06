Lionel Messi ailesiyle birlikte: Arjantin kaptanı 2026 Dünya Kupası'ndaki kritik maçlar öncesi dinleniyor

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Lionel Messi ailesiyle birlikte: Arjantin kaptanı 2026 Dünya Kupası'ndaki kritik maçlar öncesi dinleniyor

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki yoğun maç trafiği arasında kısa bir tatile çıktı. Son şampiyonun kadrosunda yeni bir zafer hedefleyen efsanevi futbolcu, Miami'de eşi Antonela Roccuzzo ve üç oğluyla bir araya gelerek moral depoladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Turnuvanın eleme aşaması öncesinde verilen bu ara, Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'na karşı oynadığı zorlu maçın ardından gerçekleşti. Uzatmalarda 3-2 kazanan Lionel Scaloni'nin öğrencileri, son 16 turuna kalmayı garantilemişti. Goal.com'un haberine göre, bu kritik galibiyet takıma dinlenme ve aileleriyle vakit geçirme fırsatı sundu.

Antonela Roccuzzo, Instagram hesabında eşi ve çocukları Thiago, Mateo ve Ciro ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. 41 milyondan fazla takipçisi olan bu gönderide, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın saha dışındaki samimi anları yer aldı. Fotoğrafların altına yazılan "Seni seviyoruz, tekrar birlikteyiz" notu taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve milyonlarca beğeni topladı.

Rekorlara doğru bir adım daha

Lionel Messi ailesiyle vakit geçiriyor olsa da, sahadaki performansı etkileyici olmaya devam ediyor. 39 yaşındaki forvet, Kuzey Amerika'da düzenlenen bu turnuvada formunun zirvesinde. Şimdiye kadar oynanan tüm maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Şu anda 7 golü bulunan Messi, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını şimdiden egale etti. Yeşil Burun Adaları'na attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 20'ye çıkardı. Bu sonuçla turnuva tarihindeki en golcü oyuncu unvanını daha da sağlamlaştırdı.

Lionel Messi için ailesinin desteği, turnuvanın en kritik olan "kaybeden elenir" aşaması öncesinde büyük önem taşıyor. Inter Miami yıldızı, tecrübesi ve yeteneğiyle Arjantin'i üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna taşımayı hedefliyor. Futbolseverler bu tarihi süreci büyük bir ilgiyle takip ediyor, çünkü Messi'nin her hareketi futbol dünyası için yeni bir sayfa anlamına geliyor.

Lionel MessiArjantin2026 Dünya KupasıFutbolRekor
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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