Mısır'ın devasa askeri karargahı resmen faaliyete geçti

·43·Dünya
Mısır'ın devasa askeri karargahı resmen faaliyete geçti

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 45 kilometre doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte, dünyanın en büyük askeri komuta merkezi resmen faaliyete başladı. Kendine özgü sekizgen mimari yapısı nedeniyle kompleks «Octagon» olarak adlandırılıyor. Bu konuda Ahram Online yayını haber verdi.

Bildirildiğine göre, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin yeni Stratejik Komuta Karargahı, ülkenin askeri yönetim sisteminin en önemli halkası haline geldi. Kompleks, ordu, devlet bakanlıkları ve diğer kurumlar arasında tek bir komuta, yönetim, iletişim ve koordinasyon merkezi işlevi görüyor.

«Octagon», Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kuvvet türlerini ve stratejik birimlerini simgeleyen, birbirine bağlı sekiz ana binadan oluşuyor. Kompleksin merkezinde yer alan başkomutanlık binası, askeri yönetim arasında hızlı bilgi alışverişi ve koordinasyon imkanı sağlıyor.

Çölün ortasında daire şeklinde yerleştirilmiş sekizgen bina kompleksi.

Yaklaşık 92 kilometrekarelik bir alanı kaplayan kompleks, 13 stratejik ve lojistik bölgeye ayrılmış durumda. Tesis; yeraltı veri merkezleri, bulut tabanlı dijital altyapı, modern uydu istihbarat sistemleri, Big Data analizi için yapay zeka teknolojileri ve gelişmiş siber güvenlik araçlarıyla donatılmıştır.

Yayının verdiği bilgiye göre tesis, patlamalara ve hava saldırılarına dayanıklı mühendislik çözümleriyle inşa edildi. Ayrıca, otonom elektrik, su ve soğutma sistemlerine sahip olup, acil durumlarda bile kesintisiz faaliyet gösterme kapasitesine sahiptir.

Proje tasarımcıları, «Octagon» mimarisinin antik Mısır sembollerinden ve denge, düzen ile hassasiyeti temsil eden sekizgen geometriden ilham aldığını belirtiyor. Yeni karargahın, stratejik kararların hızla alınmasına, kriz durumlarının merkezi olarak yönetilmesine ve ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine hizmet etmesi bekleniyor.

MısırOctagonAskeri KarargahKahireSavunma
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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