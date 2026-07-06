Özbek boksörler Asya Şampiyonası'na galibiyetlerle başladı

Endonezya'nın Cakarta şehrinde boks Asya Şampiyonası başladı. Turnuvanın ilk gününde ringe çıkan Özbekistan temsilcileri, üç galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

Özellikle Faryozbek Do‘smatov ve Abdurahmon Mahmudjonov rakiplerini 5:0'lık skorla mağlup ederek güven tazeledi.

Amirbek Ismoilov şampiyona karşı dövüştü

U23 yaş kategorisi -50 kg sıkletindeki temsilcimiz Amirbek Ismoilov, Özbek boksörler arasında ringe çıkan ilk isim oldu.

Rakibi, Hindistan temsilcisi ve büyükler kategorisi Asya Şampiyonu Vishvanatan Suresh idi. Zorlu ve çekişmeli geçen maçta Ismoilov, hakem kararıyla 0:5 mağlup oldu.

Ergashev rakibinin çekilmesiyle galip geldi

-65 kg sıkletinde Ilhomjon Ergashev, Katarlı Faysal Muhammad ile karşılaştı.

İlk raunttan sonra Katarlı boksör maça devam etmeyi reddetti. Böylece galibiyet Özbek boksöre verildi ve Ergashev turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı.

Faryozbek Do‘smatov'dan net galibiyet

U23 kategorisi -55 kg sıkletinde Faryozbek Do‘smatov, Filipinli Eljay Pamisa'ya karşı ringe çıktı.

Özbek boksör maç boyunca teknik ve taktik üstünlüğünü sergileyerek rakibini 5:0 mağlup etti.

Böylece genç Do‘smatov, Asya Şampiyonası'ndaki ilk maçını parlak bir galibiyetle tamamladı.

Mahmudjonov rakibine şans tanımadı

-60 kg sıkletindeki yetenekli boksörümüz Abdurahmon Mahmudjonov, Moğolistanlı Dulguunsaixan Kharxu ile kozlarını paylaştı.

İlgi çekici geçen mücadelede Mahmudjonov teknik ve taktik açıdan üstünlük sağladı. Hakemler oybirliğiyle Özbek temsilciyi galip ilan etti — 5:0.

İlk gün sonuçları

Özbek boksörlerin Asya Şampiyonası'ndaki ilk gün sonuçları:

Amirbek Ismoilov — mağlubiyet, 0:5;

Ilhomjon Ergashev — galibiyet, rakip maçtan çekildi;

Faryozbek Do‘smatov — galibiyet, 5:0;

Abdurahmon Mahmudjonov — galibiyet, 5:0.

Bu haber Özbekistan Boks Federasyonu tarafından duyuruldu. Cakarta'daki turnuva devam ediyor ve sonraki aşamalarda da boksörlerimizden yeni zaferler bekleniyor.