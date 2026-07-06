Erling Haaland Real Madrid'e transfer olacak mı: Futbolcunun babası ve muhabirlerden nihai cevap

İngiltere Premier Lig ve dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan Erling Haaland'ın geleceği bir kez daha spor basınının odak noktası haline geldi. Manchester City forvetinin Real Madrid'e transferiyle ilgili söylentiler, babası Alf-Inge Haaland'ın son açıklamalarının ardından yeniden alevlendi. Bu haberlerin ışığında, ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano duruma açıklık getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Alf-Inge Haaland, DAZN'a verdiği röportajda oğlunun İspanya'nın başkentine taşınma ihtimaline değindi. İfadelerine göre Erling şu anda Manchester City'de mutlu olsa da, dünyanın en prestijli kulüplerinden biri olan "kraliyet kulübü"nün çağrısını reddetmenin zor olduğunu belirtti. Futbolcunun babası, "Real Madrid'e transfer mi? Manchester City ile uzun vadeli bir sözleşmesi var ve burada kendini çok iyi hissediyor. Ancak futbol dünyasında her şey olabilir. Her futbolcu Madrid'de oynamak ister" dedi.

Transfer dönemi ve Fabrizio Romano'nun tepkisi

Birçok taraftar, Erling Haaland'ın önümüzdeki aylarda Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho yönetiminde forma giymesini bekliyordu. Ancak Fabrizio Romano, YouTube kanalındaki açıklamasında bu transferin bu yaz gerçekleşmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Goal.com'un haberine göre, İtalyan gazeteci futbolcunun planları hakkında net bilgilere sahip.

"Size söylüyorum, Haaland bu yaz Real Madrid'e gitmeyecek. Ancak gelecekte bu gerçekleşebilir. 2026 veya sonrasında Erling'in bu seçeneği değerlendirmesi ihtimal dışı değil. Bu, aklında gelecek için bir seçenek olarak duruyor ama şimdi değil" diyor Romano.

Erling Haaland şu anda Manchester City projesinin ana direklerinden biri olmaya devam ediyor. Pep Guardiola'nın ayrılışından sonra takımı devralan yeni teknik direktör Enzo Maresca da Norveçli forvetle çalışmaya büyük ilgi gösterdi. Kulüp ile futbolcu arasındaki ilişkiler olumlu düzeyde seyrediyor, bu da transfer konusunu en az birkaç sezon erteletiyor.

Manchester City ile 2034 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşması bulunan Haaland, İngiltere Premier Lig'de yeni rekorlar kırmaya devam etmeyi hedefliyor. Real Madrid ise hücum hattını güçlendirmek için diğer alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacak. Şimdilik futbol kamuoyu, bu büyük transferin bir gün gerçekleşmesini beklemekle yetiniyor.