Asya Şampiyonası: Özbekistanlı 6 kadın boksör yarın ringe çıkıyor
Boks Asya Şampiyonası kapsamında yarın Özbekistan U23 Kadın Milli Takımı'ndan altı sporcu ringe çıkacak.
Sporcularımız Endonezya, Filipinler, Kırgızistan, Vietnam ve Kazakistanlı boksörlere karşı mücadele edecek.
Güne Baxtiyorova ve G‘aniyeva başlıyor
-48 kg sıkletinde Robiyaxon Baxtiyorova, ev sahibi Endonezya temsilcisi Linda Sari ile karşılaşacak. Müsabaka Taşkent saatiyle 10:45'te başlayacak.
Saat 11:15'te ise -51 kg sıkletinde Gulsevar G‘aniyeva, Filipinli Xian Baguin ile kozlarını paylaşacak.
Yunusova Kırgız rakibine karşı
-54 kg sıkletinde Uzukjamol Yunusova, Kırgızistanlı Milana Shixshabekova ile karşılaşacak.
Bu maçın Taşkent saatiyle 12:15'te yapılması planlanıyor.
Günün ikinci bölümünde üç maç daha
Saat 15:30'da -57 kg sıkletinde Xumorabonu Mamajonova, Endonezyalı Nurul Izza ile ringe çıkacak.
-60 kg sıkletinde Mushtariybonu Ibrohimjonova, Vietnamlı Ti Nxung Quang ile saat 16:45'te dövüşecek.
Günün son mücadelesinde ise -65 kg sıkletinde Sevinch Xurramova, Kazakistanlı Arujan Jangabayeva ile karşılaşacak. Maç saat 17:30'da başlayacak.
Yarınki maç programı
10:45 — Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari;
11:15 — Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin;
12:15 — Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova;
15:30 — Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza;
16:45 — Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang;
17:30 — Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva.
Müsabakalar Taşkent saatiyle 10:00'da başlayacak. Bu bilgi Özbekistan Boks Federasyonu tarafından duyuruldu. Yarın tüm gözler ringde; altı kadın boksörümüzden başarılı performanslar bekleniyor.
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