Messi Dünya Kupası tarihinde yeni bir rekor kırdı

Lionel Messi, Dünya Kupası finallerinde en çok asist yapan futbolcu oldu.

Arjantin milli takım kaptanının Dünya Kupası'ndaki asist sayısı 9'a ulaştı. Böylece 8 asisti bulunan Diego Maradona'yı geride bıraktı.

Sıralamada Alman temsilci Pierre Littbarski ve Polonyalı Grzegorz Lato 7'şer asistle yer alıyor.

Messi, Dünya Kupası'nda sadece golleriyle değil, takım arkadaşlarına yarattığı fırsatlarla da tarihi bir başarıya imza attı.