İspanya, Portekiz'i son dakikalarda mağlup etti

·195·Spor
İspanya, Portekiz'i son dakikalarda mağlup etti

Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Arlington'daki Dallas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 90+1. dakikada Mikel Merino kaydetti. Taraflar uzun süre eşitliği bozamasa da, İspanya maçın sonunda baskısını artırarak belirleyici sonuca ulaştı.

İspanya maç boyunca topa daha fazla sahip oldu ve hücumda daha aktif göründü. Takım, Portekiz kalesine 15 şut çekerken bunların 6'sı isabetli oldu. Portekiz ise 9 şut çekip 3'ünde isabet bulabildi.

Topa sahip olma oranında da İspanya üstünlük sağladı. Luis de la Fuente'nin ekibi %56 oranında topa sahip olurken, Portekiz'de bu oran %44'te kaldı.

İspanyol oyuncular 522 pas yaparak %91 isabet oranı yakaladı. Portekiz ise 434 pas yaparken bunların %85'i yerini buldu.

Karşılaşmada Portekiz 9, İspanya ise 13 faul yaptı. Portekizli oyuncular 2 sarı kart görürken, İspanya'da bir oyuncu uyarıldı. Kırmızı kart çıkmadı.

Köşe vuruşlarında İspanya 7-3 üstünlük sağladı. Ofsayt sayısı Portekiz'de 2, İspanya'da ise 1 olarak gerçekleşti.

Böylece Mikel Merino'nun uzatma dakikalarındaki golü İspanya'yı bir üst tura taşıdı. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

PortekizİspanyaMikel MerinoDünya KupasıArlington
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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