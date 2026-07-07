Premier Lig devleri PSG yıldızı Bradley Barcola için yarışa girdi

Avrupa futbol piyasasında transfer dönemi ısınırken, İngiltere Premier Ligi'nin iki devi Liverpool ve Arsenal, Paris Saint-Germain'in forveti Bradley Barcola için ciddi bir rekabete başladı. Fransız yetenek, teknik becerisi ve hızıyla sadece Ligue 1'de değil, kıta genelinde de uzmanların dikkatini çekiyor. PSG, yıldızlarını kolay bırakmamasıyla bilinse de, İngiliz kulüplerinin finansal gücü ve oyuncunun yeni meydan okumalara olan ilgisi transfer ihtimalini artırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ünlü muhabir Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki forvetin şu anda İngiliz kulüplerinden biri için ana transfer hedefi haline geldiğini belirtti. PSG yönetimi genç yetenekleri takımda tutmak istese de, Paris'teki durumun değişebileceği konuşuluyor. Bu durum, Premier Lig'in dev kulüplerine yüksek bedelli bir teklif sunmaları için kapı aralıyor.

Arsenal ve Liverpool'un planları

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, takımın hücum hattını, özellikle kanatları daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli gibi oyunculara layık bir rekabet yaratmak için Barcola ismi değerlendiriliyor. Ancak "Topçular" için Fransız oyuncu şimdilik yedek seçenek konumunda. Londra ekibi, ana hedefi olan Morgan Rogers transferini gerçekleştiremezse tüm dikkatini Barcola'ya çevirecek.

Liverpool da bu yarışta aktif rol alıyor. Takım, yeni teknik direktörü yönetiminde kadrosunu gençleştirmeyi ve hücum gücünü artırmayı planlıyor. Barcola'nın bire bir mücadelelerde savunmacıları geçme yeteneği, "Anfield" ekibinin yüksek yoğunluklu oyun tarzına çok uygun. Merseyside temsilcisinin scoutları, uzun süredir Barcola'nın gelişimini takip ediyor.

Bradley Barcola, geçtiğimiz sezon Paris ekibinde kendini kanıtladı ve Fransa milli takımına da çağrıldı. Çok yönlülüğü, yani hücumun her iki kanadında ve merkezde oynayabilmesi onu dev kulüpler için daha cazip kılıyor. PSG'nin oyuncu için en az 70-80 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Transferin sonuçları ve rekabet

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Premier Lig'deki güç dengelerini önemli ölçüde etkileyebilir. Liverpool için bu, Mohamed Salah'ın geleceği konusundaki belirsizlikler ışığında önemli bir adım olurken, Arsenal için şampiyonluk yarışında kadro derinliği sağlayacak. Her iki kulüp de genç ve parlak geleceği olan oyunculara yatırım yapma stratejisini sürdürüyor.

Henüz resmi teklifler gönderilmemiş olsa da, perde arkasında görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda Barcola'nın geleceği hakkında daha net bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. PSG'nin ise oyuncuyu takımda tutmak için yeni bir sözleşme teklif etmesi ihtimal dışı değil.