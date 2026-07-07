Portekiz – İspanya: Oyuncu puanları

·6·Spor
Portekiz – İspanya: Oyuncu puanları

İspanya'nın Portekiz karşısındaki galibiyetinin ardından Flashscore portalı maçın katılımcılarını puanladı. Sahadaki en iyi performans Rodri'den geldi. İspanyol orta saha oyuncusu 8,3 puanla maçın en yüksek notunu aldı.

Rodri'yi 7,7 puanla Lamine Yamal takip etti. Unai Simon 7,5, Dani Olmo 7,4 ve Pedro Porro 7,1 puan aldı. Ferran Torres ise oyuna sonradan girmesine rağmen 7,3 puanla değerlendirildi.

İspanya'nın tam puan tablosu:

• Unai Simon — 7,5
• Pedro Porro — 7,1
• Pau Cubarsí — 6,3
• Aymeric Laporte — 6,4
• Marc Cucurella — 6,5
• Rodri — 8,3
• Álex Baena — 6,7
• Pedri — 6,6
• Lamine Yamal — 7,7
• Dani Olmo — 7,4
• Mikel Oyarzabal — 6,4
• Ferran Torres — 7,3

Maçın kaderini belirleyen Mikel Merino, 85. dakikada oyuna dahil oldu. 90+1. dakikada attığı golle İspanya'yı bir üst tura taşıdı.

Portekiz tarafında kaleci Diogo Costa en iyi performansı sergileyen isimdi. 7,1 puan aldı. Stoperler Renato Veiga ve Rúben Dias ise 6,8'er puanla değerlendirildi.

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo 6,4 puan aldı. Aynı puan João Félix ve João Cancelo'ya da verildi. Bruno Fernandes ise 6,7 puan topladı.

Portekizli oyuncuların puanları:

• Diogo Costa — 7,1
• Nuno Mendes — 6,6
• Renato Veiga — 6,8
• Rúben Dias — 6,8
• João Cancelo — 6,4
• João Neves — 6,5
• Vitinha — 5,6
• Pedro Neto — 5,7
• Bruno Fernandes — 6,7
• João Félix — 6,4
• Cristiano Ronaldo — 6,4
• Nélson Semedo — 6,0
• Rafael Leão — 6,7
• Diogo Dalot — 6,4

Portekiz kadrosunda en düşük puanı 5,6 ile Vitinha alırken, Pedro Neto 5,7 puanda kaldı.

İspanyaPortekizCristiano RonaldoRodriMikel Merino
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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