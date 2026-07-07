PSG yıldızı Ibrahim Mbaye Premier Lig kulüplerinin radarında

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PSG yıldızı Ibrahim Mbaye Premier Lig kulüplerinin radarında

Paris Saint-Germain'in genç yeteneği Ibrahim Mbaye'nin yaz transfer döneminde Paris'ten ayrılma isteğini dile getirmesinin ardından, İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen birçok kulübü onu kadrosuna katmak için yarışa girdi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, geleceğini Luis Enrique yönetimindeki yıldızlar topluluğunda değil, düzenli forma şansı bulabileceği başka bir takımda görüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Mbaye, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal formasıyla sergilediği başarılı performansla dünya genelindeki scoutların dikkatini çekmişti. Turnuvanın açılış maçında Fransa'ya karşı yedek kulübesinden gelip Theo Hernandez'i geride bırakarak attığı gol, adını tarihe yazdırdı. O sırada 18 yaş 143 günlük olan futbolcu, Senegal tarihinin en genç golcüsü ve Dünya Kupası'nda gol atan en genç Afrikalı oyuncu unvanını kazandı.

İngiliz kulüplerinin ilgisi

Foot Mercato'nun haberine göre, oyuncunun transferi konusunda Tottenham ve Aston Villa ciddi bir ilgi gösteriyor. Londra ekibi, Mbaye'nin hızı ve hücumdaki agresif oyun tarzının Premier Lig'in gerekliliklerine uygun olduğunu düşünüyor. Ancak şu an için Birmingham temsilcisi Aston Villa bu konuda daha aktif bir tutum sergiliyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kadrosunu genç ve parlak geleceği olan oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor. Mbaye'nin teknik becerileri ve uluslararası arenadaki tecrübesi, Birmingham ekibi için biçilmiş kaftan olabilir. PSG, altyapısından yetişen oyuncusunu tutmaya çalışsa da, futbolcunun kendisi ayrılmaya daha yakın duruyor.

Ibrahim Mbaye'nin Paris kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Buna rağmen, PSG'nin hücum hattındaki yoğun rekabet ve sürekli yeni yıldızların transfer edilmesi, genç oyuncunun ilk 11'e girme şansını kısıtlıyor. Mbaye, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'ndan sonra üst düzeyde oynayabileceğini kanıtladı ve artık yedek kulübesinde beklemek istemiyor.

Edinilen bilgilere göre, futbolcunun yakın çevresi onun Paris'te kalıp gelişimini sürdürmesini tercih etse de, Mbaye yeni meydan okumalara hazır. PSG yönetimi için bu transfer döneminin zor geçmesi bekleniyor, çünkü en yetenekli "titi"lerinden (altyapı oyuncusu) birini kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. Goal.com da futbolcunun Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu doğruluyor.

PSGIbrahim MbayeTransferlerPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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